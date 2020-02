Rekorderi o kojima bruji region: Razveli se posle tri dana braka

U subotu se venčali u sredu razveli, neobična vest o kratkotrajnom braku mladenaca iz Trebinja obišla je region. Statistika u Srbiji ne beleži ovako kratko trajanje braka. Najčešće se razvode parovi sa godinu dana bračnog staža, a sve više je onih koji su odlučili da papire za razvod podnesu posle 25 godina zajedničkog života.

Tri dana bračnog staža – toliko su uspeli da sakupe mladenci rekorderi iz Trebinja. A koliko su česti brakovi od nekoliko dana u Srbiji raspitivali?

„Ovako kratko trajanje braka mi ne prikazujemo, informacija da je to samo jedan brak upućuje na činjenicu da to nije pojava, ali u Srbiji se godišnje razvede 400–440 brakova koji su trajali kraće od jedne godine“, rekla je za RTS Gordana Bjelobrk, načelnica Odseka za demografiju Republičkog zavoda za statistiku.

Da mnogi odluče da stave tačku na zajednički život već posle godinu potvrđuje i psihoterapeut Ljubica Bogetić. Kaže da je i tada najveća verovatnoća za bračni brodolom.

„Najčešće bude kada se rodi prvo dete, to je posle tih godinu dana kada dete već ima godinu dana. Ali neka krizna tačka braka jeste sedam godina, i to su dva najčešća razloga zašto mi neko dođe. Sve više su ljudi otvoreniji za razgovor za razliku od ranije kada je bilo ko dolazi kod psihoterapeuta, to znači da je lud“, ističe Ljubica Bogetić, psihoterapeut.

Prema poslednjim podacima iz 2018. u Srbiji je sklopljeno oko 36.000 brakova, dok se istovremeno svaki četvrti završio razvodom. Srbija nije rekorder po broju razvoda već su to zemlje bivšeg Sovjetskog Saveza, a mogli bismo da se ugledamo na Špance, Maltežane, Italijane… zemlje u kojima su brakovi najdugovečniji, a stopa razvoda najniža.

Stručnjaci poslednjih godina primećuju tendenciju porasta broja razvoda. Zanimljivo je i da se ne razvode samo novopečeni mladenci već sve češće to čine i oni čiji su brakovi trajali duže od 25 godina.

„U Srbiji brak prosečno traje 13,6 godina pre nego što se razvede, a 2000. je trajao 12 godina u proseku. A ono što je zanimljivo je da duže traju brakovi bez dece nego brakovi sa decom koji se razvode. Kada govorimo o teritoriji odnosno o regionu, najveći broj razvoda je u regionu Vojvodine i u Beogradu, a najmanji broj razvoda je u regionu Šumadije i zapadne Srbije“, ukazuje Gordana Bjelobrk.

Kako je sve manje parova koji proslave zlatnu svadbu, ima li saveta kako sačuvati brak?

„Prvenstveno, treba imati realna očekivanja i od braka i od te druge osobe, i truditi se obostrano da se svaki trenutak nekako ulepša, da se trudimo da budemo bolji prijatelji međusobno i da se više razumemo“, podvlači psihoterapeut Ljubica Bogetić.

Više razumevanja, a manje osuđivanja – mogla bi da bude čarobna formula za dugovečan brak. Ali i lekcija za sve neudate i neoženjene u Srbiji kojih je, prema poslednjim podacima u Srbiji, oko milion.