Remzi najobičniji doručak naplaćuje 2.500 dinara, kritičare nazvao idiotima

Slavni kuvar Gordon Remzi (54) početkom decembra otvorio je luksuzni restoran u Londonu i iznenadio javnost cenama jela koje nisu za svačiji ‘džep’.

Tek kada je predstavio svoj ‘engleski doručak’ mnoge je razočarao, što veličinom porcije, ali više cenom, piše Miror.

🇨🇦🍁 got this from google it's a full english breakfast that can be bought at Gordon Ramsay's Savoy grill for £19 that's 32 in #canadian dollars, anyway Ramsay's been roasted on twitter for this rip off price hike THIS IS NOT VALUE FOR MONEY GORDON 🍁🇨🇦 pic.twitter.com/mPTgTJHRCP

— 🇨🇦maple leafs 4 ever🇨🇦 (@canadianTML) September 14, 2020