Rešavanje misterije neuhvatljive crne rupe: Pronađen „kosmički ubica“ (video)

Naučnici su pronašli crnu rupu „kosmički ubica“ koja bi mogla biti dugo očekivana karika koja nedostaje u rešavanju jedne od misterija kosmosa.

Smatra se da je ta crna rupa primer objekta „srednje mase“, za koji naučnici dugo misle da postoji, ali za šta nisu imali dovoljno dokaza.

Nova istraživanja najbolji su dokaz o takvim crnim rupama srednje veličine, koje su se do sada za naučnike bile misterija.

Crne rupe su oko 50.000 puta veće od Sunca, manje od supermasivne crne rupe koja bi nastanila jezgro velikih galaksija, ali veće od one nastale urušavanjem masivnih zvezda.

Naučnici su i ranije iznosili dokaze o takvim crnim rupama, ali novo otkriće je do sada najubedljiviji primer takve pojave.

Astronomi su prikupili nove dokaze kada je crna rupa bila odgovorna za ono što je NASA nazvala „kosmičkim ubistvom“. Primećen je kada je uništio zvezdu koja se preblizu približavala, i time upozorila naučnike o svom postojanju.

Da bi ga uočili, astronomi su morali da koriste dve rendgenske opservatorije — jednu od NASA, a drugu od Evropske svemirske agencije – kao i svemirski teleskop Habl. Kombinovanjem opažanja sva tri satelita uspeli su da pronađu snažni bljesak iks zraka do njihovog izvora.

„Crne rupe srednje mase su veoma neuhvatljivi objekti i zato je važno pažljivo razmotriti i isključiti alternativna objašnjenja za svaki pojedinačni slučaj. To je ono što nam je Habl dozvolio da uradimo za našeg kandidata“, rekao je Dačeng Lin sa Univerziteta u Nju Hempšira, glavni istraživač studije.

Nagoveštaji o mogućoj crnoj rupi prvi put su pronađeni kada su rendgenski opservatoriji NASA i ESA 2006. godine pokupili snažni bljesak iks zraka koji su stigli negde u svemiru.

Podaci nisu bili dovoljni da potvrde da li je bljesak došao iz ili van naše galaksije. Astronomi su mogli samo da kažu da ju je verovatno izazvala zvezda koja se pocepala kad se približila moćnom objektu poput crne rupe.

Astronomers say the black hole revealed itself by tearing apart another star that got too close 😲

— UNILAD (@UNILAD) April 2, 2020