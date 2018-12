Rešite ih se odmah: Ovakve ‘prijateljice’ vam ne trebaju u životu

U tinejdžerskim danima čini nam se kao da imamo mnogo dobrih drugarica. I tada nam izgleda da su nam to najbolje prijateljice, za ceo život. Ima među njima sigurno i onih kojima, iako nam neretko učine nešto nažao, praštamo ispade i mane radi dobrobiti grupe. Upravo će vam one praviti problem u budućnosti i pobrinuti se da vas drže barem korak udaljenim od sigurne sreće.

Kako im to ne biste dopustile, vreme je da se s njima pozdravite. Ako ne znate o kome pričamo, možda vam ova četiri objašnjenja razbistre um.

(Ne)prijateljica br. 1 – ona koja vas iskorišćava

Ona je tu samo kad joj je nešto potrebno. Kada treba da joj pozajmite novac, slušate jadikovke o bivšem ili joj učinite bilo kakvu drugu uslugu. Njoj ne pada na pamet da vas pita kako ste ili treba li vama nešto. Jednostavno joj to nije bitno.

(Ne)prijateljica br. 2 – kritičarka

Ugojile ste se? Ona će vam to podrugljivo obznaniti. Smršale ste? Ona će vam to prebaciti. Uvek će pronaći način da vam poljulja samopouzdanje, na koji god način je to moguće. Takva negativa vam zasigurno ne treba u životu.

(Ne)prijateljica br. 3 – takmičarka

Njen život je jedna večna igra, jedno večno takmičenje. Uvek će se takmičiti s vama koja je pametnija, lepša, zgodnija, koja ima boljeg dečka.. Njoj nije bitno o čemu se radi, bitno joj je da je ona bolja od vas i da to svi čuju. Nije baš osoba koju želite u svojoj blizini, zar ne?

(Ne)prijateljica br. 4 – copy/paste

Kupile ste prelepu crvenu haljinu i sledećeg dana ste nju videle u istoj. Pokazale ste joj dečka koji vam se sviđa i ona mu se onda javila i dogovorila sastanak s njim. Upoznale ste je sa svojim prijateljima i ona se počinje da se druži s njima potpuno ignorišući vas. Ako je imate u životu – bežite glavom bez obzira. Ne treba vam „ona devojka u dugoj beloj haljini“ na vašem venčanju.