Rešite ovaj kratki test i otkrićete koliko ste ljubomorni

Kakvi ste u ljubavi, puni poverenja ili skloni da stalno „proveravate“ partnera. Rešite ovaj tesi i proverite koliko ste ljubomorni!

Ljubomora, naravno u malim količinama, može da bude korisna za vezu, ali ako se pretera s njom ona postaje pravi otrov za vaš odnos sa partnerom.

Retko ko će za sebe reći da je ljubomorna osoba, pa sada imate priliku da proverite da li ste i koliko ljubomorni, piše Objektiv.

Sve što treba da uradite je da iskreno odgovorite na pitanja:

1. Vaš najbolji prijatelj je odbio da ide s vama u bioskop. Na dan premijere filma, videli ste ga sa drugom osobom. Kakva je vaša reakcija?

A. Veoma ste uvređeni i ljuti, jer ste razmenjeni za nekog drugog.

B. Javićete mu se i pitati ko je to bio, jer ste se zainteresovali.

C. Neka ide sa kim hoće – njegovo je pravo.

2. Kako ćete se ponašati ako vaš par odjednom počne da flertuje sa drugom osobom?

A. Napraviću scenu istog trenutka

B. Razgovaraćemo o ovoj situaciji kod kuće, bez radoznalih očiju.

C. Neću reći ništa.

3. Da li ste ikada preturali po partnerovim uređajima tražeći dokaze o neverstvu?

A. Da, mislite da ste uradili pravu stvar pokušavajući da otkrijete da li on/ona radi nešto iza vaših leđa.

B. Nikada.

C. Desilo se jednom ili dvaput, ali se time ne ponosite.

4. Koliko često zovete partnera da proverite gde je i sa kim?

A. Par puta dnevno, ne više.

B. Obično retko zovete

C. Nikada ne proveravam gde je

5. Kako biste reagovali kada bi vaš partner izrazio želju da ponovo stupi u kontakt sa svojom bivšom?

A. Naljutili biste se, započeli svađu, verujući da je to za lična uvreda i nepoštovanje

B. Bili biste ravnodušni. Ima svako pravo da komunicira sa kim želi.

C. Objasnili biste da vam se to ne sviđa, ali teško da biste insistirali na prekidu komunikacije.

6. Ozbiljno sumnjate na izdaju. Kako ćete se dalje ponašati?

A. Pravite ljubomornu scenu ne biste li saznali pravu istinu.

B. Pokušaćete da mirno razgovarate o temi i saznate istinu.

C. Ne činite ništa, vreme će pokazati.

7. Da li ste bili prevareni u prošlosti?

A. Nikada niste mislili o tome

B. Da.

C. Ne.

8. Kako se osećate u vezi sa prošlošću vašeg partnera?

A. Ne sviđa vam se ideja da vaš partner ima nekog drugog osim vas i često razmišljate o tome.

B. Ponekad razmišljate o prošlosti ali radije da biste videli greške u tim vezama i izbegli ih u svojim.

C. Apsolutno vas nije briga šta je bilo pre vas u njegom životu.

9. Ne dopada vam se to što vaš partner komunicira sa suprotnim polom. Hoćete li mu to reći?

A. Naravno da da, neću ćutati.

B. Skrenuću mu pažnju na diskretan način.

C. Ne, neka pogodi.

10. Vaš par je pozvan na zabavu, gde će biti egzotičnog plesa i obnaženih žena. Kakva je vaša reakcija?

A. Zahtevaćete da idete s njim

B. Složićete se da ide, ali ćete sve vreme misliti o tome.

C. Biće vam drago da se dobro zabavi

11. Da li verujete u prijateljstvo između muškaraca i žena?

A. Samo ako oboje imaju partnere

B. Da, i takvo prijateljstvo je snažno i iskreno

C. Ne. Među njima su mogući strast, ljubav, seks, mržnja, ali ne i prijateljstvo.

Rešenja:

Najviše odgovora pod A – Imate veoma eksplozivnu i ljubomornu prirodu

Veoma vam je teško da držite svoje emocije pod kontrolom. S jedne strane, ovo je dobro, jer vi, kao niko drugi, znate kako da uživate u životu. S druge strane, i sami patite od svoje impulsivnosti.

Pokušajte da i dalje smirite svoju ljubomoru, a da je istovremeno ne potiskujete. Naučite da govorite mirno, staloženo, da kontrlišete svoje reakcije i da radite na stvaranju poverenja.

Najviše odgovora pod B – Malo ste ljubomorni

Ovo osećanje je retko za vas, nije nešto što vas definiše. Očigledno niste od onih koji će priređivati dramatične scene i skandale. S druge strane, to što ne pokazujete ljubomoru, može da izgleda kao da vam nije stalo. Pokušajte češće da otvoreno pokazujete svoju naklonost i ljubav.

Najviše odgovora pod C – Niste ljubomorni

Možda ste malo ljubomorni, ali na različite načine to krijete ili potiskujete. Ili se plašite da uvredite voljene izražavanjem negativne emocije, ili se plašite da ćete odmah dobiti titulu „histerika“ ili osobe koja previše drami.

Nemojte potiskivati negativna iskustva. Izrazite ih adekvatno, ali otvoreno. Ovo će pomoći drugima da vas bolje razumeju.

(Objektiv)

