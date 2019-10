Revolucionarno otkriće: Hrskavica ipak može da se regeneriše?

Zbog oštećenja hrskavice mnogim pacijentima su svakodnevne obaveze, pa i obična šetnja, nepremostive i veoma bolne prepreke. Do nedavno se smatralo da je njeno obnavljanje nemoguće, ali su američki naučnici objavili rezultate studije koja opovrgava to mišljenje, što će svakako otvoriti nove mogućnosti za lečenje osteoartritisa.

Mada se do sada smatralo to nije moguće, hrskavica u ljudskom organizmu ipak može da se regeneriše, potvrdilo je istraživanje naučnika Univerziteta Djuk.

Doduše, reč je o ograničenim kapacitetima, ali dovoljnim da budu polazište za pronalazak novih načina u lečenju osteoartritisa, prenosi RTS.

Dosadašnje mišljenje zasnovano je na nedostatku krvi u hrskavici zglobova, zbog čega je njeno obnavljanje smatrano nemogućim.

Međutim, prema novim podacima, ključnu ulogu u procesu regeneracije nema krv, već molekularni proces sličan onom koji neke vrste guštera koriste za obnovu izgubljenog repa.

Ovaj proces je najefikasniji u gležnjevima, nešto manje u kolenima, a najmanje u kukovima, napominju naučnici.

