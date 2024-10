Roditelji godinama ne mogu sebi da oproste što su sina nazvali ovako: ‘Žele da promenim svoje ime’

Odabir imena za dete može biti veliki izazov, posebno ako se radi o porodici. Jedan tinejdžer je objasnio da su njegovi roditelji svu njegovu braću i sestre nazvali po drugim članovima porodice, po želji svojih roditelja. Ali kada se rodio, odlučili su da se suprotstave toj tradiciji i umesto toga izabrali su nadimak koji im se dopao kao „srednji prst” svojim roditeljima, prenosi Mirror.

Međutim, sada kada je dečak pred maturom, roditelji pokušavaju da ga ubede da promeni ime jer smatraju da je ono previše detinjasto za stvarni svet. „Nazvali su me Sani. Da, to je ‘devojačka verzija’ imena Soni. Ne sećam se tačno, ali kada sam imao 10 godina roditelji su ponekad počeli da me zovu srednjim imenom i prestali su tek kada sam im to rekao. Bilo mi čudno i rekao samo im da mi se sviđa moje ime“, napisao je tinejdžer na Redditu.

Kada je imao 13 godina pitali su ga da li je ikada imao nadimak i on je rekao ne. „Prošle godine su rekli da neka deca menjaju imena pre nego što završe srednju školu jer žele nešto odraslije i žele da uštede dodatni trošak promene imena na diplomi. Prvo sam pomislio „da, ako ljudi to žele, ima smisla. Tada sam rekao da je sigurno užasno mrzeti svoje ime“, objasnio je. I dalje forsirajući tu ideju, njegovi roditelji su počeli da predlažu da promeni ime u Džejms zajedno sa nadimkom Džejmi.

Rekao je roditeljima da mu se sviđa Džejmi, ali da više voli Sani. Zatim su ga pitali da li mu se sviđa ime Luk, a on je rekao ne. „U junu su me pitali da li bih razmislio da im dozvolim da promene moje ime. Bilo im je žao što sam dobio tako neozbiljno ime za odraslog muškarca. Rekao sam im da ne želim da menjam ime i da mi se uvek sviđao način na koji pričaju o tome kako su pronašli moje ime“, napisao je Sani.

Njegovi roditelji su priznali da su se njihova osećanja prema imenu Sani promenila i da su zabrinuti kako će „ime-nadimak” uticati na njega u poslovnom svetu. „Rekli su da se duboko kaju zbog toga. Rekao sam im da mi je drago što su izabrali takvo ime i da ne treba da se opterećuju oko toga. Ali prošle nedelje su dobili papire za promenu imena i predstavili mi tri imena po njihovom izboru i rekli mi da odaberem jednog“, objasnio je on.

Objasnili su mu da ne žele da žive sa osećajem krivice, a Sani je odgovorila da neće promeniti ime jer je njima žao. „Rekao sam im da osećam da je moje ime sada važnije. Rekli su mi da bar mislim na njihova osećanja i da razmišljam o budućnosti i da li će me ljudi shvatiti ozbiljno zbog mog imena“, tinejdžerka dodao je.

Komentarišući njegovu objavu, jedan korisnik je rekao da zvuči kao da su njegovi roditelji više zabrinuti za svoja osećanja u vezi sa imenom nego za njegovo. „To ime je tvoje, ti si svoja osoba i ako ne želiš da menjaš ime zato što ti se sviđa, onda nemoj. To su njihova osećanja sa kojima moraju da žive i to što ti ih stavljaju kao dete je nepravedno i čudno“, dodao je on.

„Tvoji roditelji zvuče tao naporno“, smatra drugi korisnik. „Imali su priliku da vam daju ime. Ne dobijaju promenu samo zato što se kaju. Jedina osoba koja ima pravo da vam promeni ime ste vi. Meni se lično to ime sviđa“, zaključio je treći.

