Roditelji u telefonu sina (13) pronašli gnusne poruke učiteljice, a to je tek početak

Policija u državi Arizona uhapsila je učiteljicu jedne osnovne škole zbog seksualnog odnosa sa 13-godišnjim učenikom i to nakon što su dečakovi roditelji na njegovom mobilnom telefonu pronašli njene eskplicitne poruke, piše CBS News.

27-godišnja učiteljica Britani Zamora pritvorena je u utorak ujutro, a policiju je zvao direktor škole Las Brisas kog su alarmirali dečakovi roditelji.

Lisa Kurtis, predstavnica policije, objasnila je da su roditelji otkrili sporne poruke koristeći posebnu aplikaciju kojom su proveravali sinovljev mobilni telefon.

Dečakov otac naknadno je zvao policiju kako bi prijavio pretnje koje je posle izbijanja skandala primio od Zamorinog supruga Danijela. Dotični je navodno zvao dečakovog oca da se sastanu i reše stvar, no ovaj je to odbio. Gospodin Zamora branio je svoju suprugu rekavši da je napravila veliku grešku, ali da zapravo voli decu.

Tokom istrage je otkriveno ime i druge navodne Zamorine žrtve pa je sada najverovatnije očekuju optužbe za dva slučaja napastovanja dece.

