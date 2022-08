Sablasni prizor: Ljudi tvrde da su videli duh žene na drevnom groblju (foto)

Britanka Mendi Stil iz Sanderlenda, zaputila se pre desetak dana na izlet u Tajmaut kako bi posetila drevno i istorijsko groblje i okinula nekoliko lepih fotografija.

The ghost I took a photo at Tynemouth. #Ghost pic.twitter.com/GoX41GbDMJ

Međutim, nije niti slutila da će zabeležiti sablastan prizor među ruševinama na groblju. Kada je pregledala fotografije koje je snimila, Mendi je uočila nešto što sliči na duh žene obučene u staromodnu odeću, kako stoji iza porodice.

Mendi tvrdi da ženu nije videla kada je okidala fotografiju, a ni naknadnim pregledom svih fotografija nije tu ženu pronašla ni na jednoj.

Is this a ghost I have seen at Tynemouth priory today. pic.twitter.com/5rBq7ufcRW

— Mandy Steel (@Mam1andLyn) August 13, 2022