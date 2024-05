Sami blokirate povećanje bogatstva: Na ovih 5 mesta u kući nikada ne držite novac

Da li spadate među ljude koji novac čuvaju u banci ili među one koji ga drže u slamarici. Bilo kako bilo, čak i kada novac stoji na računima u banci, ljudi imaju određenu svotu koju drže u kući.

A da li znate da postoje mesta na kojima se nikako ne preporučuje da čuvate pare, jer ćete tako najpre blokirati uvećanje bogatstva, ali i samo učiniti da se on rasipa, te da rashodi prevazilaze prihode.

Novac je energija i prema feng šuiju nikako ne treba da ga držite na pojedinim mestima u domu.

A to je ovih pet mesta, pa sledeći put kada neki „štek“ gurnete tamo dobro razmislite.

1. Ispod dušeka

Kada ga stavite na ovo mesto i vaš novac „spava“. I samim tim se ne uvećava, a pritom loše utiče i na vaš san. U principu, novac ima negativnu energiju i kada čovek stavi novac blizu tela, on apsorbuje tu njegovu energiju.

Verovali ili ne, ovaj način čuvanja novca je i dalje popularan među starijim osobama. Pretpostavlja se da je razlog tome taj da bi oni u svakom trenutku mogli da provere svoje bogatstvo.

2. U kutiji sa žitaricama

Ni ovo nije dobar izbor jer će novac negativno uticati na jela koja ćete pripremati od ovih namirnica. Isto kao i u dušeku, novac širi svoju energiju, uglavnom negativnu, na sve predmete oko sebe.

3. U vodokotliću

Videli smo ovo i u filmovima. Za početak, prilično je problematično zaštititi novčanice od vlage, a, drugo, prema feng šuiju, vaš novac će se „oprati“, ako ne doslovce, onda u prenesenom značenju – odnosno izgubiće vrednost.

4. U kuhinji

Kuhinja je važno mesto za dom. Tu se obično osećate pozitivno, sito i „namireno“, ali nije dobra za novac. Ova prostorija negativno utiče na finansije, čini da se brzo troše. Uostalom, kao i hrana.

5. U hodniku

Ni ovde nije preporučljivo držati novac. Zbog toga što je to mesto gde stalno dolaze različiti ljudi, pa je energija na ovom mestu nestalna. Pored toga, to je poslednja prostorija iz koje napuštate stan, a to se prenosi na novac. Ako ga držite u hodniku, nećete ga dugo imati.

