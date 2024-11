Samo će pravi genijalci moći da za 10 sekundi pronađu sva skrivena slova B među gomilom D

Možda imate um genija ako možete da rešite ovu zeznutu mozgalicu za manje od 10 sekundi.

Zagonetna slika je postavljena na društvene medije i ostavila je mnoge ljude zapanjenima.

Zagonetka, koju je napravio Speaking Tree, nateraće mnoge da se češu po glavi.

Na prvi pogled, većina ljudi može uočiti fotografiju punu slova d.

Međutim, mnogi ljudi imaju poteškoća da dešifruju skrivena slova b koja se takođe nalaze na fotografiji.

How many b's can you spot? 🤔🤔🤔#opticalillusion #illusion pic.twitter.com/sTP2q8OdbQ

— Harrold Opticians (@HarroldOptician) November 24, 2021