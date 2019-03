Samo je htela da kupi sok iz automata, ali je tamo ugledala nešto užasno (video)

Učenica Latoja Džonson iz srednje škole Atlantik komjuniti u Delrej Biču u američkoj saveznoj državi Floridi želela je da iz automata koji je bio postavljen u hodniku škole kupi sok, alu je tamo zatekla ni manje ni više pacova. Njen snimak odmah se proširio društvenim mrežama.

HUNGRY RAT LOOKING FOR A SNACK 🐀:

Take a look at this cell phone video of a rat climbing through a vending machine inside Atlantic Community High School. The district says the principal was made aware + the machine was locked + exterminator came out. @WPTV @FOX29WFLX pic.twitter.com/kADnVxIY8O

— Ryan Hughes (@HughesWPTV) December 5, 2018