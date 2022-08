Samo kreativni i posebni ljudi imaju ove 3 osobine, imate li ih vi?

U ljubavi može začiniti odnos i probuditi uspavane emocije i strasti; na poslu je presudan za uspeh i nove ideje, projekte; u životu je važna za rešavanje problema; u umetnosti je neophodna za stvaranje remek-dela“…

Svako koristi kreativna rešenja tokom celog dana, ne shvatajući da je to ono što radi.

Prava kreativnost dolazi od mogućnosti prilagođavanja i stalnoj želji za učenjem novih stvari i širenje znanja. Svako ima sposobnost da uči i raste. Što je ta sposobnost veća, više koristite svoju kreativnost.

Svako ima određeni nivo kreativnosti i taj nivo se može povećati, a evo koje 3 osobine imaju izuzetno kreativni ljudi:

1. Unutrašnja motivacija – To znači da uživate u obavljanju kreativnih zadataka. Suprotnost je da to morate da radite zbog posla, a potpuno drugačija stavr kada u tome maksimalno uživate. Kreativni ljudi za svaki posao traže motivaciju, posvećuju mu se sa voljom i žele da u njemu vide nešto dobro, svetlo, zanimljivo. Oni se ne plaše novih projakata i izazova, već ih smatraju kao prazno platno na kojem će izraziti svu svoju kreativnost. Kreativne ličnosti su one koje uživaju u procesu.

2. Napredno razmišljanje – Osoba koja vidi kreativnost kao nešto što svako može naučiti da poboljša, ima način razmišljanja koji je vodi ka rastu. Način razmišljanja je od vitalnog značaja za poboljšanje kreativnosti. Kreativni ljudi ne govore „nemam urođene talente“, oni znaju da se kreativnost razvija i uči, i u tom procesu uživaju.

3. Ciljevi učenja – Ova osoba nije fokusirana samo na cilj, na konačni rezultat i materijalno, već shvata vrednost samog učenja. Imati cilj učenja znači da je vaša namera da se poboljšate, a ne da stvorite nešto savršeno. Kreativne ličnosti su one koje uživaju u procesu, uče iz njega, stiču nova iskustva, i na tome su zahvalni.

Čak iako se na putu do cilja pojave prepreke, ovi ljudi koriste svoju kreativnost kako bi došli do rešenja, i otkrili koje sve opcije postoje. Kreativne osobe su one koje znaju da pojačaju kreativnost čak i kroz vlastite greške.

(Sensa)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.