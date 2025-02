Samo oni sa oštrom koncentracijom mogu da pronađu skrivenu pandu na ovoj slici za 6 sekundi

Mozgalica grafičkog umetnika Dudolfa iznervirala je mnoge korisnike interneta koji pokušavaju da lociraju pandu među desetinama veselih Sneška Belića. Možete li vi da je pronađete i to za samo 6 sekundi?

Kao i svaka dobra slagalica koja razbija živce, u početku izgleda tako lako.

Mađarski strip crtač Gergeli Dudaš, poznatiji kao Dudolf, izazvao je korisnike interneta slagalicom sa fotografijama u stilu „Gde je Valdo?“ u kojoj ljudi uzalud pokušavaju da pronađu pandu u moru srećnih Sneška Belića.

Ilustracija je već podeljena više od 100.000 puta na Fejsbuku, a na Tviteru je svojevremeno podelila i slavna glumica Riz Viderspun.

Do you see the #panda ? So clever @thedudolf pic.twitter.com/yuS2vdidzI

— Reese Witherspoon (@ReeseW) December 23, 2015