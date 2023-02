Samo ovako se pravilno čuvaju lekovi: Mnogi greše i umanjuju njihov efekat

Kada je reč o čuvanju lekova, kao da svako ima svoje mišljenje. Najčešće ih ljudi drže u kupatilu, ali farmaceuti smatraju da je, zbog visoke vlažnosti, to možda i najgore mesto za skladištenje lekova.

Većini lekova pogoduju suva i hladna mesta gde je temperatura između 15 i 25 stepeni. Jedna od čestih odluka jeste i čuvanje lekova u frižideru, ali to treba da bude slučaj isključivo ako je na pakovanju naznačeno da je čuvanje u frižideru neophodno.

Kada je temperatura viša od 25 stepeni, većinu kozmetičkih proizvoda i lekova treba da stavite u prostoriju u kojoj nema direktnog izvora toplote, svetlosti i vlage.

Adekvatno čuvanje lekova je veoma važno. Ukoliko to nije slučaj, može doći do njegovog otapanja, raspadanja važnih materija u njemu, čime se smanjuje i njegova efikasnost u rešavanju nekih zdravstvenih problema. Istovremeno može doći i do promene sastava, boje, konzistencije, mirisa i ukusa.

Kako bi sačuvali svoje dejstvo, i antibiotike trebalo bi čuvati u frižideru, ali to je već nešto na šta farmaceut treba da vam ukaže prilikom kupovine ove, pa i bilo koje druge vrste lekova.

Vaginalete, inhalatore, kapi i insulinske injekcije treba da čuvate na temperaturi između 2 i 8 stepeni. Stručnjaci upozoravaju da lekovi ne smeju biti izloženi temperaturama nižim od nule jer će se zamrznuti, što će takođe smanjiti njihovo dejstvo.

Ukoliko iz bilo kog razloga smatrate da lek nije kako treba, jer je promenio boju ili miris. Najbolje bi bilo da ga ne koristite. Pokvareni lekovi imaju manje dejstvo, pa samim tim ne predstavljaju adekvatnu terapiju za vaše stanje.

