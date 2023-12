Samo u Srbiji: Ovakav nadgrobni spomenik niste do sada videli (video)

Mnogo se čudnih stvari može videti u Srbiji, ali jedan nadgrobni spomenik odavno je pobedio kao najneobičniji ikada.

Na kratkom snimku koji je svojevremeno objavljen na TikToku vidi se jedan nadgrobni spomenik koji se nalazi na groblju „Stopanja“, koje se nalazi u selu Stopanja, na pola puta između Kruševca i Trstenika, a koji je na neverovatan način odao počast naslovnoj numeri iz Titanika.

Spomenik je izazvao veliku pažnju jer su na njemu pored slike, na kojoj se nalazi jedan bračni par, uklesani se i stihovi pesme Selin Dion „My Hearth Will Go On“, što samo po sebi ne bi bilo ništa čudno, da stihovi čuvene pesme iz filma „Titanik“ nisu napisani na ćirilici.

– Evri najt in maj drims aj si ju, aj fil ju, det iz hau aj nou ju go on. Far akros de distanc in spajses bitvin as, ju hev kam tu šo ju go on. Neir far ver ever ju ar, aj buliv dat de hart daz go on. Unac mor, ju open de dor, and yur her in maj hart and maj hart vil go on and on… – piše na spomeniku.

Komentari su se ređali, a mnogi nisu mogli da veruju da je poznata pesma napisana na „srpski način“, odnosno „po Vuku“, a bilo je i onih koji su bili apsolutno oduševljeni ovim kreativnim rešenjem.

