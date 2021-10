Samo zaista posebni ljudi imaju ovih pet fizičkih karakteristika

Svi smo mi jedinstveni, ali neke fizičke razlike se javljaju samo kod manjine svetske populacije. Vrlo su retke i zato ih čine još više posebnima.

Zelene oči

Boju očiju određuje količina melanina u organizmu, što je isti pigment odgovoran i za boju naše kože i kose. Visok nivo melanina štiti naše oči od sunčevog zračenja, ali i čini oči tamnijim, zbog čega više ljudi ima braon oči u toplijim nego hladnijim krajevima. Procenjuje se da braon oči ima između 60% i 80% svetske populacije. Zelene oči, s druge strane, ima svega dva odsto ljudi na svetu, pišu na sajtu City Magazine.

Mortonov prst

Ako vam je prst do palca noge duži od njega, vi imate tzv. Mortonov prst. To nije razlog za zabrinutost, već samo još jedna fizička anomalija koja se javlja kod određenog dela populacije. Neki tvrde da svaki trideseti čovek ima Mortonov prst, do drugi kažu da je svakoj petoj osobi prst do nožnog palca duži od njega.

Rupica kod uha

Cistu ispred školjke uha ima manjina ljudi na svetu. Ona se najčešće javlja u Aziji i Africi, gde je po nekim procenama ima i do 10 odsto stanovništva. Kod većine ljudi sa ovakvom cistom ona postoji samo kod jednog uha, dok je obostrana cista dosta ređa.

Dva reda trepavica

Dodatni red trepavica je izuzetno redak poremećaj, u medicini poznat kao distrihijaza. Mada mnoge žene nisu zadovoljne svojim trepavicama i ne bi imale ništa protiv da imaju još jedan red, treba reći da je distrihijaza uglavnom neprijatna anomalija, zbog toga što kod ljudi sa ovim poremećajem trepavice rastu suviše blizu očne jabučice, što neretko dovodi do iritacije oka i drugih komplikacija.

Nedostatak mišića palmaris longus

Palmaris longus je mišić sa prednje strane podlaktice, koji je jasno vidljiv kada stisnemo šaku u pesnicu. Verovali ili ne, oko 14 odsto ljudi nema ovaj mišić, a posebno u ženskoj populaciji. No, nedostatak palmaris longus mišića nije razlog za paniku. On nas ne čini snažnijim niti nam omogućava da imamo jači stisak.

