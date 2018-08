San postaje stvarnost: U budućnosti ćemo razumeti sve jezike na svetu

U naučnoj fantastici već dugo je prisutan san da se razvije tehnologija koja omogućava da se svaki jezik brzo i 100 odsto tačno (i u duhu jezika) razume i prevodi.

„Fajnenšel tajms“ se u tekstu „Pedeset ideja koja će promeniti svet“ bavi tehnologijom koja će nam omogućiti da prevodimo razgovore dok se odvijaju.

„Poznajem šest miliona formi komunikacije“, kaže droid C-3PO iz „Ratova zvezda“, a on je samo jedan od primera kako su kreativci pristupili rešavanju tog problema. Multilingvalnost je blizu toga da postane stvarnost zahvaljujući aplikacijama, mašinskom učenju i prepoznavanju jezika.

Gugl translejt i slične aplikacije pomažu, ali su daleko od savršenog, ali ima projekata koji će, vreme će pokazati, ozbiljno prevazići sve što imamo u ovom trenutku.

Prvi među jednakima je Unbabel, grupa koja koristi veštačku inteligenciju kako bi pomogla pri prevodima. Četiri godine stara kompanija koja je bazirana u San Francisku i Lisabonu, razvila je sistem tehnološkog posrednika koji omogućava da se poruke šalju i dobijaju na odabranom jeziku.

Prevodi sve — od korisničke podrške i mejla, do četova. Kada takva tehnologija postane 100 odsto tačna i u duhu svakog jezika, to će promeniti način na koji svet funkcioniše.

„Ako govorimo drugačijim jezikom, percipiramo drugačiji svet“, rekao je filozof iz 20. veka Ludvig Vitgenštajn.

Kao i Gugl, Fejsbuk i Majkrosoft, Unbabel koristi „dip lerning“ sistem kako bi procesirao podatke i informacije s kojima se nije pre susreo.

Kako bi osigurao tačnost pazi na tečnost jezika, preciznost, konotaciju i terminologiju. Mora da postigne tačnost od minimalno 90 odsto, a ako ne, onda materijal mora da pregleda jedan od 55.000 prevodilaca koji za Unbabel rade kao honorarci.

„Unbabel uspešno kombinuje snage i ograničenja tehnologije i ljudi kako bi osigurao najbolji mogući prevod“, kaže Vasko Pedro, šef te kompanije.

Kad temeljni rad završi mašina, prevodioci dodaju „ljudski dodir“ i oblikuju konačni proizvod kako bi sve bilo najviše moguće, u skladu s duhom jezika, prenosi hrvatski „Ekspres“.

Na početku su zapošljavali, kaže Pedro, samo profesionalne prevodioce i lingviste, ali kako se tehnologija razvijala, sve je više onih koji su dvojezični, ali bez formalnog jezičkog obrazovanja.

„Verujemo kako će ljudska komponenta uvek biti važna, i da će za finese uvek biti potrebni izvorni govornici. Što više i što tačnije mašine odrade posao, to se više ljudi mogu koncentrisati na nijanse“, kaže on.

Druga slična kompanija je „Mimanu“, iz Mančestera. Planiraju da lansiraju set slušalica koje prevode dok neko govori. Deni Manu, šef kompanije, došao je na tu ideju nakon što mu je prevodilac jednom zakazao tokom sastanka.

Bežične slušalice spajaju se sa vašim pametnim telefonom i nude prevod sa 37 jezika.

„’Mimanu klik‘ koristi više vrsta tehnologije da osigura prevod. Od pisma u govor i obrnuto do prepoznavanja glasa“, kaže Manu.

„Bio sam u Kini i kao da sam sleteo na drugu planetu, bio sam potpuno izgubljen. Zato mi je to i palo na pamet. Kad sam se vratio s tehnologijom koju smo razvili, bio sam oduševljen ljudima, kulturom i to me motivisalo da se stalno vraćam“, kaže Manu.

(Sputnjik)