Sanjali ste da masturbirate? Evo šta to govori o vama, iznenadićete se da nema uvek veze sa seksom

Nije uvek povezano sa seksom!

Ako sanjate da masturbirate, to pokazuje da niste priznali ili izrazili seksualnu želju kada je to bilo potrebno. Ako vidite druge kako masturbiraju u snu, to pokazuje vaše strepnje i brige zbog vaših inhibicija.

To takođe može biti znak da problem u vašem životu nije rešen kao što bi mogao biti. Imajte na umu da ovaj san ne mora nužno da predstavlja seksualne odnose ili zadovoljstvo.

Ovaj san može biti analogan nekoj situaciji ili vezi u životu. Da li se redovno brinete o sebi? Masturbacija takođe može značiti da imate neku seksualnu napetost koju treba osloboditi.

Masturbacija je čin kojim sebi priređujete seksualno zadovoljstvo. San u kojem masturbirate označava utehu koju dajete sebi. Alternativno, to bi moglo pokazati kratkoću seksualnog iskustva u vašem životu.

Tražite da podstaknete neku vrstu samoizražavanja, od moći do kreativnosti ili čak seksualnosti. Svaka slika koja uključuje seksualnost biće složena i najbolje se tumači počevši od simboličkog značenja prvo, razbijanjem slike na njene osnovne delove.

Masturbacija ima specifičnu svrhu koja izaziva orgazam. Postoje dve funkcije koje mogu biti dodeljene orgazmu. Jedna je prijatno oslobađanje od stresa koji pruža, a druga služi da podseti osobu na njegovu ili njenu seksualnost.

Takođe je važno trenutno stanje vašeg seksualnog života i vaš odnos prema vašoj seksualnosti uopšte.

Ako je uključena još jedna osoba, uzmite u obzir tu osobu kao karakterni aspekat vaše ličnosti.

Masturbacija u snu ne mora nužno da izražava potrebu da budete seksualni koliko i kreativno izražajni. Pogledajte gde vas život može zvati da probudite osećaj strasti.

Sanjati da masturbirate, predstavlja vaše nepriznate i neizražene seksualne potrebe, želje. To takođe može ukazivati da morate voditi računa o sebi na senzualne ili emotivne načine koji nisu nužno i seksualni.

Sanjati da masturbirate podrazumeva da imate skrivene fantazije i zahteve u vezi sa seksom. To sugeriše da bi trebalo da udovoljite nekim unutrašnjim, ličnim potrebama.

Možda bi trebalo više da se potrudite da ojačate vezu između vas i vaše druge polovine.

