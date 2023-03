Šarm koji koriste za manipulaciju: Šta se dogodi kad se psihopata zaljubi?

Psihopatija se u psihologiji vodi kao potkategorija poremećaja ličnosti, a glavna obeležja psihopata su nedostatak empatije, sebičnost, nedostatak krivice i šarm koji koriste za manipulaciju drugima. Međutim, psiholozi veruju da i oni mogu da se zaljube, ali načini na koji oni izražavaju svoje osećanja i komuniciraju u svojim odnosima sasvim je drugačiji.

Psihopate su u stanju da vole drugu osobu

Psiholozi navode da postoje različite razine i vrste psihopatije. Ako osoba ne pokaže teške znakove psihopatije, verovatnije je da će moći da se zaljubi. Psihopate se takođe mogu osećati usamljeno i imaju želju da budu voljene. Međutim, teško im je da uspostave zdrav odnos zbog nedostatka emocionalne povezanosti i nesposobnosti da se otvore drugoj osobi, navodi Brightside.

Njihovi odnosi temelje se na različitim razlozima od tradicionalnih

Budući da se psihopati bore s izgradnjom snažnih emocionalnih veza i stvaranjem intimnosti u vezi, verovatnije je da će ući u odnose koji se baziraju na zajedničkim uverenjima i stavovima prema svetu. Ali, njihov partner treba da bude oprezan: psihopate su krajnje sebični i obično pokušavaju da manipulišu svojim partnerom kako bi on žrtvovao sopstvene interese u svrhu njihovih.

Psihopate mogu da žude za bliskim odnosima, ali ih retko mogu stvoriti i održavati

Psihopate verovatno neće uspeti u pokušaju stvaranja emocionalne veze s drugim ljudima zbog svoje nesposobnosti da pokažu empatiju i emocionalnu povezanost. Psihopate se ne mogu osloniti na druge ljude i često pokušavaju da ih isporiste u svoju korist.

Psihopate ne mogu pružiti emocionalnu podršku svom partneru

Psiholozi veruju da psihopate uglavnom ne osećaju strah ili anksioznost, a budući da nikada sami nisu osetili te emocije, bore se s pokazivanjem empatije i razumevanjem navedenih i ostalih osećanja kod drugih ljudi. Istraživanje pokazuje da psihopate mogu da vode brigu o drugim ljudima, ali samo u slučajevima kada to rade voljno i samo kada su uložili dovoljno napora da nauče kako da budu empatični.

Psihopate više vole kratkoročne veze

Psihopate radije stvaraju kratkoročne veze bez snažne emocionalne povezanosti. Retko su zainteresovani da ulože dovoljno svoga vremena u stvaranje dugoročnih veza koje potencijalno mogu dovesti do braka. Često stavljaju sebe na prvo mesto što im otežava pronalazak odgovarajućeg partnera.

Psihopate su izvrsni u manipulisanju partnera

Psihopate mogu lako da „čitaju“ druge ljude i razumeju njihove namere. Znaju da budu šarmantni i urade sve da se osećate prijatno u svakoj situaciji i to ih čini savršenim manipulatorima. Iznenađujuće je da oni ne osećaju nikakvu krivicu kad to rade. Psihopate su egocentrične i zapravo im nije stalo do nevolja i osećaja koje njihovi postupci mogu prouzrokovati drugim ljudima.

Njihova ljubav može biti destruktivna

Budući da psihopate zapravo ne znaju kako da komuniciraju s ljudima na dubokom nivou, romantični odnos može biti destruktivan za oba partnera. Psihopate imaju veću verovatnoću da deluju na impulsivan način i emocionalno su nedostupni. Manipulisanjem i nedostatkom empatije mogu da doprinesu nestabilnosti i napetosti u vezi.

Njihova osećanja i stav se s vremenom mogu poboljšati

Dobra vest je da psihopate mogu poboljšati svoje ponašanje kada su dovoljno motivisani za to. Psiholozi veruju da ih romantika i komunikacija s ljudima koji iskazuju ljubav prema njima mogu naučiti da budu empatičniji prema drugim ljudima i poboljšaju kvalitet svojih društvenih interakcija, prenosi Miss7zdrava.

