Evo formule za uspeh: Ni ne slutite kako je jednostavna!

On tvrdi da postoje dve situacije, jedna je savršena, druga i ne baš

Uspeh je uvek bio pomalo misteriozan i mističan. Recimo šta je to što neke ljude izdvaja od drugih i zašto su neki bogati, a neki ne? Da postoji jasan odgovor svi bi bili milioneri zar ne? Jedan fizičar otkrio nam je koja je to formula za uspeh.

Zato i nije lako odrediti šta je potrebno da biste zaista uspeli.

Ali, jedan fizičar misli da je otkrio formulu.

Ona glasi S = Qr.

Albert-Lazl Barabasi sa Severoistočnog univerziteta objašnjava da „S“ predstavlja uspeh, „r“ je potencijalna vrednost ideje, a „Q“ je sposobnost pojedinca da izvede tu ideju.

Što dakle ukazuje da uspeh direktno i jedino zavisi od faktora „Q“, odnosno od sposobnosti pojedinca da ideju realizuje.

„Ako osoba sa niskim Q dođe na odličnu ideju sa visokom r vrednošću, njen efekat će biti minimalan, zato što će r biti umanjen niskim Q. Tada ćemo videti fantastičnu ideju ali lošu egzekuciju.“

Šta to znači za sve nas?

Barabasi kaže da su dve stvari važne.

Prvi zaključak ukazuje da što više ideja imate to je veća šansa da će neka imati visoku „r“ vrednost.

Drugi zaključak je malo depresivniji.

Barabasi i njegov tim su ustanovili da svi počinjemo naše karijere sa određenim Q faktorom. I on se neće mnogo promeniti sve dok ne odete u penziju.

Dakle, ili imate visok Q ili ga nemate. I to je to…

(dominomagazin.rs)