Savet za flertovanje koji može naterati nekoga da se odmah zaljubi u vas, tvrde TikTokeri

Kada je Kloi Tejlor saznala za metod trougla, shvatila je da ga je godinama nesvesno primenjivala na svima, od prijatelja do saradnika. Tejlor, 26, TikTok kreatorka i voditeljka podkasta Pretti Brutal, čitala je o tehnici flertovanja u knjizi ‘Moć kontakta očima’ Majkla Elsberga. Tada se sijalica upalila. „O, Bože, ja to radim“, priseća se Tejlor svoje reakcije. „Čekaj, pitam se da li zbog toga momci misle da flertujem kada sam samo fina.“

Ovaj trik, koji se oslanja na suptilnu, ali namernu upotrebu kontakta očima, prikupio je više od 39 miliona pregleda na TikTok-u pod haštagom #trianglemethod. To nije potpuno nov koncept – tehnika je zapravo kružila onlajn godinama – ali doživljava ponovni porast popularnosti putem aplikacije. Kloin video tvrdi da može pomoći nekome da izađe iz zone prijatelja. Drugi kreatori se zaklinju da ova metoda izaziva „leptiriće u stomaku“ i dovodi do „mucanja“ kada je neko drugi koristi. Prema onima koji veruju u metodu trougla, ona može delovati na bilo koga, od nasumične bebe do vašeg dugogodišnjeg partnera – i čak bi mogala da ih natera da se odmah zaljube u vas, piše Elite Daily.

Kako to učiniti (i izgledati potpuno prirodno)

Zamislite da sedite u prijatnom kafiću kada primetite zgodnog momka u daljini. Pokušali ste da mu pošaljete telepatske signale, ali ne funkcioniše. Ponestalo vam je bezobraznih rečenica i ne možete da ih pitate koliko je sati jer je već video da gledate u telefon 100 puta. Tu dolazi metoda trougla. Jednom kada uspostavite kontakt očima sa osobom koja vas zanima, polako joj pogledajte jedno oko, pa drugo, pa usta. Zamislite to kao ljubavnu čaroliju, ali bez potrebe da ukradete pramen njihove dragocene kose.

„Metoda trougla funkcioniše jer stvara osećaj intimnosti, a da ne deluje previše agresivno ili napredno“, kaže Tina Fej, stručnjak za odnose i osnivač veb-sajta za savete o odnosima Love Connection. „To je nevini način da pokažete da ste sigurni i zainteresovani za tu osobu i da se nadate da ćete pokrenuti razgovor.

Ako je istraživanje indikacija, možda ima nešto u tome. „Produženi kontakt očima može da izazove oslobađanje feniletilamina, hemikalije odgovorne za osećaj privlačnosti“, kaže za Elite Daily trener govora tela Karen Donaldson. „Takođe se smatralo da oslobađa oksitocin, hormon ljubavi povezan sa dugotrajnijim vezama i posvećenošću. Drugim rečima, gledanje u oči sa nekim može učiniti da se osećate ljupko i euforično.

Naravno, tehnika je ovde sve. Ako se ne odradi kako treba, možete nekoga uplašiti. „To ne bi trebalo da se radi previše agresivno, jer bi to drugoj osobi moglo da izazove nelagodnost“, kaže licencirani profesionalni savetnik Megan Tangrandi. „Pokušajte da ga koristite na razigran način tako da vaš partner zna da flertujete, a ne samo da ostvarujete intenzivan kontakt očima. Na kraju krajeva, ne želite da izgledate jezivo. Cilj je da izgledate koketno, prijateljski i pristupačno kako bi se druga osoba osećala prijatno u razgovoru sa vama.

Kakve rezultate možete očekivati?

Arijana Natani, 26, kreatorka i voditeljka podkasta za sastanke Drinks First, govori o svom iskustvu koristeći metod trougla: „Trenutno sam u vezi i to definitivno deluje na mog dečka kada želim mali poljubac ili pažnju . Koristiću ga kada smo na sastancima ili čak samo da se družimo.“ Prvi put kada je pokušala, on se zakikotao, ali je nakon još nekoliko pokušaja na kraju ušao u poljubac. Sada Natani kaže da njen dečko zna šta ona radi, pa je odmah mazi.

Tejlor kaže da joj je metoda trougla čak i nenamerno pomogla da zainteresuje svog trenutnog dečka. „Spomenuo je da misli da sam koketirala radeći ovo kada smo se prvi put družili [kao prijatelji]“, kaže ona za Elite Daily. „Mislio je da mu dajem signale očima, ali ja sam zapravo samo pokušavala da se ne fokusiram na jedan deo njegovog lica. Ali nakon toga, cela vibracija se promenila, i on je više flertovao sa mnom tokom ostatka noći. Još uvek se zabavljamo sada, skoro godinu dana kasnije.“

Međutim, Tajler Benks, 17, oseća se drugačije. Kada je devojka pokušala da upotrebi metod trougla na njemu, to nije upalilo – kako je objasnio u januarskom TikTok video snimku. „Mislim da je to forsirala“, kaže Banks za Elite Daily. „Video sam snimak o tome ranije, tako da sam znao šta ona radi. Pa sam prekinuo kontakt očima“, kaže on.

Na kraju, uspeh sa ovom tehnikom može se svesti na vaš govor tela – i, očigledno, na zajednički interes druge osobe. „Mislim da je to posebno korisno za ljude koji su stidljivi ili nervozni zbog flertovanja, jer im omogućava da testiraju vodu“, kaže Fej. „Oni mogu da procene odgovor druge osobe pre nego što naprave direktniji potez. Vežbajte dok vam ne bude prirodno, pa kada uočite potencijalnu simpatiju, bićete spremni da joj kao profesionalac date do znanja kako se osećate.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.