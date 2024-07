Savet zlata vredan: Evo kako da izađete na kraj sa „teškim ljudima“

Naporni ljudi su svuda oko nas i svi će različito definisati ovaj tip ličnosti.

Zajedničko im je da teško sa njima ostvarujete komunikaciju i ponekad deluje kao da vam crpe energiju. Ipak, postoji rešenje da „izađete na kraj“ sa njima.

Svi smo barem jednom u životu imali nekoga u okruženju za koga smo rekli da je „težak tip“. Društvo sa takvom osobom često ume da bude toliko naporno da ne znate ni da definišete zbog čega vas nervira i zašto vam je toliko neprijatno u njenom prisustvu.

Komunikacija sa ovakvom osobom često ume da bude otežana i naporna, a vi u tom odnosu istrošeni i iscrpljeni.

Kada se osećate neprijatno, a ne znate razlog, vrlo je verovatno da osoba pribegava pasivno agresivnom ponašanju, navodi stranica danijela.budisa.com.

Ovo ponašanje je indirektno po prirodi i ne može se tek tako prepoznati sem što to možete učiniti po „osećaju“ koji imate prema toj osobi. Pasivno-agresivno ponašanje je, kako ga psihologija definiše, jedno od negativnijih ponašanja i delovanja u odnosu sa drugima, gde se iskazuje niz negativnih osobina i emocija kao što su suptilne uvrede, mrzovoljnost, neodgovaranje na pitanja, ignorisanje, namerno odugovlačenje i niz drugih sličnih obrazaca ponašanja.

Kakvi su zapravo „teški ljudi“?

Teške ljude ćete prepoznati pre svega po namrgođenom liku. Po prirodi su često mrzovoljne ličnosti koje se dure i ljute. Mogu da budu i svađalački tipovi, ali često su osobe koje deluju potpuno smireno, iako ljutnju i bes iskazuju na drugi način. Kako tvrde psiholozi dešava im se da vas „slučajno“ zaobiđu negde u prolazu ili vam ne odgovaraju na neka pitanja i ignorišu komentare.

Sve to kod druge strane izaziva stres i neprijatne situacije, naročito ako se radi o nekoj bliskoj osobi koja na taj način „trenira“ vaše strpljenje. Mogu takođe da se drže tvrdoglavo svojih stavova i principa kako bi kaznili drugu stranu.

Kako izaći na kraj sa ovakvim ljudima?

Mnogi ljudi će želeći da izbegnu konflikte sa ovakvim osobama i očuvaju svoju pribranost i strpljenje pribeći nekim metodama poput postavljanja sopstvenih granica, izdizanja iznad situacije, ne nasedanja na provokacije. Takođe će se okrenuti ljudima koji ih razumeju i žele da podele sa njima određene ideje i rešenja, a najvažnije od svega biće svesni svoje vrednosti uprkos tome što ovaj tip to negira direktno ili ne.

Psiholozi ipak preporučuju samo dve stvari kako biste se „spasili“ ovih napornih tipova ličnosti. Najbolje je da u tom slučaju ignorišete nečiji potez ili provokaciju, čime ćete ga demotivisati da to čini i dalje jer nije dovelo do željenog efekta. Ukoliko ni ovo ne pomaže, najbolja stvar je distancirati se od takve osobe, ako je to moguće.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.