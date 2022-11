Saznajte kakva vam je SUDBINA: Šta prvo slovo vašeg IMENA otkriva o vama

Mnoge drevne kulture verovale su u značaj čovekovog imena. Prvo slovo nečijeg imena otkriva mnogo više informacija nego što ste mogli da zamislite!

A

Simbolizuje početak azbuke, stoga se početno slovo imena A smatra pokazateljem snažne ličnosti. Označava snažnog pojedinca koji voli da živi po svojim pravilima, ima hrabrosti da se bori za svoje ciljeve i izuzetno je energičan. U ljubavnom životu ih često prate problemi, a u potrazi za nekim ko će ih podržati u dostizanju njihovih ciljeva prođu kroz nekoliko ozbiljnijih veza.

B

Ukoliko je prvo slovo vašeg imena B, onda su velike šanse da ste veoma temperamentni i da vas drugi vide kao emotivnu osobu. Sposobni ste da se žrtvujete za druge, a često to činite na sopstvenu štetu. Ovo slovo je takođe povezano sa zadovoljstvima – alkoholom, seksom, kuvanjem,… Ovo su vredni ljudi, ali znaju da budu nedosledni, pa teže pronalaze balans u životu. Nisu preterano zaljubljive prirode i često se događa to da su do kraja života vezani samo za jednu osobu.

V

Ovo početno slovo imena nose pojedinci koji su veoma prizemni, praktični i nikada ne ostaju „bez teksta“. Kako su veoma snalažljivi, lako pronalaze nove ciljeve, projekte i planove u životu kojima se posvećuju, a za razliku od drugih – retko odustaju. Umeju da budu pasivni ako im se nešto ne sviđa, a veliki su ljubitelji ogovaranja – to im je omiljeni hobi. U ljubavi mogu biti posesivni i ljubomorni, ali su uvek strastveni.

G

Ovo početno slovo predstavlja osobu koja je filozofski nastrojena, voli da razgovara i diskutuje i obično ove stvari doživljava na dubok način. Nerviraju ih površni ljudi i stvari, prilično su duhovni i u potrazi za smislom svog života koji traže u veri, meditaciji ili načinu života. Obično su veoma uredni, a u ljudskim odnosima lakoverni – što može biti frustrirajuće. Imaju visoka, a ponekad čak i previsoka očekivanja od drugih.

D / Đ / Dž

Ljudi koji imaju ovo početno slovo imena su veoma senzualni i poznati su kao odlični ljubavnici. Oni održavaju svoju reč, a iako imaju puno poznanika, samo nekolicini dozvoljavaju da se približe dovoljno da ih mogu povrediti. Veoma su harizmatični, imaju puno energije i mnogi ih žele u svojoj blizini.

E

Ovo početno slovo imena označava veoma društveni karakter koji izuzetno ceni prijateljstvo i druženje. Imaju vrlo sposobne ruke, vole da budu kreativni i prave sitnice ili da jednostavno popravljaju stvari. Nisu najverniji u ljubavi jer su prilično prevrtljivi, a smire se tek oko 40. godine.

Ž / Z

Ljudi čije ime počinje ovim slovom puni su poverenja u druge ljude i okružuju se prijateljima koje pažljivo biraju. U društvu su pokretači većine aktivnosti i druženja. Vole da budu u ulozi savetnika drugima, ali će sami retko tražiti savet, u trenucima brige se radije povlače u sebe. U mladosti su veoma lakoverni u ljubavi, zbog čega bivaju mnogo puta povređeni. Kasnije ih iskustvo uči, a u srednjim godinama stiču veliko samopouzdanje i osećaj smirenosti.

I

Ovo početno slovo imena simbolizuje čoveka koji je pravedan i veruje da je skoro uvek u pravu. Oni su dobronamerni i vole da sve stvari imaju svoj red, a nerviraju ih ljudi koji to ne poštuju. Imaju prefinjen ukus i stil, vole inovacije i učenje novih stvari. U odnosima su prilično beskompromisni – ili im se neko sviđa i odgovara im, ili uopšte ne žele da imaju posla sa njim.

J

Ovo početno slovo imena simbolizuje gotovo surovu ambiciju i čoveka kog ništa neće sprečiti da dobije ono što želi – kako u poslu, tako i u ljubavi. Iskreni su i direktni, zbog čega imaju mnogo neprijatelja, ali pravi prijatelji znaju da cene njihovu vrednost i ne zameraju im netaktičnost. Veoma su duhoviti, uglavnom ironični, i veoma im je važno da u životu imaju stabilnog partnera koji im posvećuje dovoljno pažnje, kako bi bili smireni i srećni.

K

Ovo početno slovo imena predstavlja ekstreme i njegovi vlasnici „prolaze“ kroz nekoliko životnih uloga – od buntovnika, biznismena, zavodnika, porodičnog čoveka… Oni su veoma jake i emotivne osobe, koje vole da budu u centru pažnje i obično su veoma romantični ljubavnici sa nezasitnim libidom.

L / LJ

Ovo početno slovo imena simbolizuje ljude koji su veoma energični i harizmatični i provode svoje živote u otporu da se „smire“ i urade ono što drugi očekuju od njih. Vole da putuju, proširuju svoje vidike, skaču iz veze u vezu i menjaju posao. Oni to rade sa lakoćom i bez previše emocija, ali tek u starosti pronalaze svoj mir u okvirima koji su sami sebi postavili.

M

Ovo početno slovo imena simbolizuje ljude koji su hrabri, inteligentni i vredni u svom poslu. Pored toga, oni su veoma odani prijatelji koji su odlični u davanju saveta drugima. Međutim, oni imaju skrivenu manipulativnu crtu, zahvaljujući kojoj na lep način mogu da dobiju od drugih ono što žele. Dobri su partneri u braku, a kao roditelji puni su ljubavi i razumevanja.

N / NJ

Ovo početno slovo imena obično nose ljudi sa izraženom sposobnošću proračunavanja, predviđanja i planiranja. Odlični su u komunikaciji, ali zbog njihove kreativnosti i vizije, drugi ih često doživljavaju kao ekscentrične. Vole da analiziraju ponašanje drugih ljudi i traže skrivena značenja, a u ljubavi su često nepoverljivi, nakon što im jednom srce bude slomljeno.

O

Ovo početno slovo imena simbolizuje mudrost i obrazovanje. Mnogi ljudi sa ovim početnim slovom imena su pisci, profesori ili se generalno bave obrazovanjem. Imaju visoke moralne principe kojih se pridržavaju, a svoju srodnu dušu obično upoznaju još u mladosti. Zbog svojih stavova koje zdušno brane, lako ulaze u sukobe sa drugima, ali bez obzira na to većina ih veoma poštuje.

P

Ljudi sa ovim početnim slovom su obično veoma bistri i puni talenata. Već u mladosti pokazuju da su zreliji od svojih vršnjaka i obično ih privlače ljubavni partneri koji ih nečim impresioniraju – bilo da je to inteligencija, iskustvo, bogatstvo ili reputacija. Vole da se dobro zabavljaju, ali umeju i da preterano drame, zbog čega bi ih najbliži mogli opisati kao „teške”.

R

Ovo početno slovo imena nose ljudi koji su obično izuzetno odani, puni saosećanja i otvoreno pokazuju svoju naklonost. Međutim, oni će to činiti samo sa bliskim ljudima, dok će se držati na distanci kada su drugi u pitanju. Nisu preterano druželjubivi, a najviše cene svoj mir i uživaju u naručju partnera koji ih voli. U profesionalnom smislu obožavaju izazove, proračunati su i imaju velike ambicije.

S / Š

Ovo početno slovo simbolizuje pojedince koji zrače seksipilom i privlačnošću. Vole glamur, lepe stvari, izlaske i da budu u centru pažnje. Mnogi završavaju kao političari, glumci, modeli ili pevači. Materijalne stvari im mnogo znače, u smislu da ih doživljavaju kao faktor sigurnosti i dokaz uspeha.

T

Ljudi čije ime krasi ovo početno slovo opisuje hiperaktivan karakter. Uvek su zauzeti i u nekim mislima, a ponekad su toliko zauzeti da teško održavaju ljubavne i prijateljske odnose. U mlađem uzrastu obično se koncentrišu na ljubav i svaka nova veza im je fatalna, dok kasnije, poučeni iskustvom, tragaju za prizemnijim stvarima – uspehom u poslu i zasnivanjem porodice.

Ć / C / Č

Ovo početno slovo imena simbolizuje pojedinca koji je veoma duhovit, pouzdan i osetljiv. Zbog toga što su veoma obzirni i racionalni, sjajni su porodični tipovi kojima je ova zajednica najvažnija stvar u životu. Međutim, oni mogu imati i veoma negativnu stranu – ako ih neko povredi, postaju hladnokrvni, osvetoljubivi, pa čak i zlobni.

U

Ljudi čije je početno slovo imena „U” prilično su neorganizovani, život im deluje haotično i večito negde jure kako ne bi zakasnili. Ipak, nije da ne mogu da žive drugačije – ali vole taj osećaj pritiska koji ih gura napred. Ne vole da budu sami i uvek su u potrazi za društvom, a u ljubavi su izuzetno lojalni partneri koji se ponekad previše posvete vezi.

F

U ovom početnom slovu imena krije se veliki optimista, vesela osoba u životu i neko ko ume da vidi dobru stranuu svim nedaćama i orijentiše se u budućnosti . Mnogi od njih su profesionalni zabavljači – bilo da su komičari ili umetnici. Oni bolje funkcionišu u većem društvu nego u odnosima jedan na jedan gde se ponekad osećaju ranjivo. U ljubavi su oprezni i skloni platonskim ljubavima.

H

Ovo početno slovo imena simbolizuje stvaralačku moć. Ljudi koji ga nose su veoma motivisani, vole da drže stvari pod kontrolom i perfekcionisti su. Ljubavne veze često stoje na putu njihovom profesionalnom uspehu, jer im crpe energiju. Oni su predodređeni da postanu uspešni u životu i bogatiji od drugih, piše 24sata.

