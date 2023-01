Saznajte u kojoj dobi je najbolje ostati u drugom stanju, a u kojoj je to najopasnije

Od sestara Kardašijan do Amal Kluni – poznate dame ostaju u drugom stanju u različitim godinama života.

To nije ništa novo ni za „obične smrtnice” jer prema novim istraživanjima postoji porast broja trudnoća u ranim 40-im godinama za čak 19 odsto.

Prema stručnjacima, novo zlatno doba za rađanje je do 35. godine jer je to medicinski idealno.

,,Majke koje se odluče da imaju decu od 20 do 35 godina imaće zdravije i lakše trudnoće“, rekao je endokrinolog i specijalista za neplodnost Udruženja reproduktivne medicine iz Nju Džersija, dr Tomaš Molinaro.

Tinejdžerke su u opasnosti od komplikacija zbog prevremenog porođaja i niske porođajne težine, a nije jasno da li je to zbog mladosti ili socijalno-socijalnog faktora. Odluka o prvom detetu kasnije u životu može dovesti do niske porođajne težine, prevremenog porođaja i hromozomskih poremećaja kod deteta, piše In Style.

Čak i najzdravija 45-godišnja žena će imati težu trudnoću od žene od 25 godina.

Dr Meri Džejn Minkin ističe da žene posle 35. godine imaju problema sa začećem koji su povezani sa ovulacijom.

,,Nažalost, svedoci smo sve većeg problema sa ovulacijom kod žena, koji se tiču koliko često ovuliraju, koliko je jajna ćelija i kako se oslobađa“, rekla je ona.

Doktor Molinaro kaže da je moguće ostati u drugom stanju i posle 35. godine, posebno uz pomoć veštačke oplodnje.

,,Za mnoge žene idealna starost za veštačku oplodnju je između 35 i 42 godine, što znači da dajemo sve od sebe kada su pacijenti ove dobi u pitanju“, rekla je doktorka.

Čekanje i odlaganje trudnoće može biti dobra stvar u životu žene, jer sada na prvo mesto stavljaju karijeru, akademsko obrazovanje i ozbiljnu vezu sa partnerom.

,,Sa 30 godina se ne postaje menadžer banke na Menhetnu. Žene u dvadesetim i kasnim dvadesetim su najplodnije, ali većina žena u tom periodu nije spremna da bude majka i da brine o detetu. To je balans između fizičke zrelosti žene i onoga što se dešava u njenom životu“, objasnio je dr Molinero.

Lekari naglašavaju da pravilna zdravstvena nega i medicinska pomoć u slučaju poteškoća sa začećem mogu umnogome da doprinesu oplodnji i stvaranju potomstva.

Ako žena ima bolne i neredovne cikluse, ima istoriju lečenja karcinoma ili operacije jajnika, onda je bolje da posetite specijaliste za plodnost u kasnijim godinama.

