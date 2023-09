Svi smo mi skloni da u afektu izgovorimo stvari koje mogu zvučati neprimereno i pogrešno, ali pojedinci s natprosečnom emocionalnom inteligencijom uvek razmisle pre nego što nešto kažu.

Emocionalna inteligencija postala je sve važnija i u poslovnom okruženju, naročito kod pojedinaca na vodećim pozicijama. Emocionalno inteligentni šefovi nikad neće imati ispade besa, koji nikako nisu primereni u radnom okruženju (ili bilo gde drugde). Isto tako neće imati napadački stav niti vređati ljude kojima su nadređeni.

U nastavku donosimo sedam rečenica koje emocionalno inteligentni ljudi nikad neće izgovoriti:

1. To je tvoja greška

Čak i da jeste, nema potrebe da se izričito napominje i istakne. Ljudi s natprosečnom emocionalnom inteligencijom na svaljuju krivicu na druge, oni veruju drugim ljudima. Oni ne osuđuju, već skaču u obranu.

Zamislite da vam neko kaže: „Ti si kriv.“ Teško je u toj situaciji ne postati defanzivan. Emocionalna inteligencija ne podiže obrane, već ih spušta. Neko ko je emocionalno inteligentan neće vas terati da se morate braniti, već će vas razumeti, prenosi Zadovoljna.hr.

2. Baš me briga

Ovo je u potpunoj suprotnosti sa srži emocionalne inteligencije. Tu se ne misli na ravnodušnost prema nečem trivijalnom. To se odnosi na situacije kada osoba pokazuje da nije zainteresovana za nešto što je važno nekome drugome. Reagovati na to s „nije me briga“ čista je definicija surovosti.

3. Uopšte nisu u pravu

Ova tvrdnja naročito je emocionalno uvredljiva kada se koristi bez stvarnog razumevanja tuđe perspektive ili kada se koristi kako bi se brzinski odbacila tuđa tvrdnja i potvrdilo da smo mi u pravu.

Postoji mnogo alternativa, poput „Razumem i cenim tvoj stav, ali ja smatram drugačije“ ili čak „Možemo se složiti da se ne slažemo“.

4. To je tvoj problem, ne moj

„Sam si u tome“ ili „Shvati sam“ takođe ide uz ovu rečenicu. Biti emocionalno inteligentan znači imati empatije za tuđe probleme i aktivno želeti pomoći u njihovom rešavanju ili barem pokazati razumevanje i saosećanje za te probleme.

5. Ne treba mi tvoja pomoć

Biti emocionalno inteligentan takođe znači biti svestan moći kada raširenih ruku prihvaćaš tuđu pomoć. Prihvatanje pomoći od drugih ne samo da pomaže vama i pokazuje da znate da ste nesavršeni, već pomaže i onima koji vama pomažu.

Istraživanje objavljeno u časopisu International Journal of Behavioral Medicine pokazalo je da pomaganje drugima doprinosi većem prosperitetu, zdravlju i dugovečnosti. Zašto ne biste želeli da podstaknete te dobrobiti za druge tako što ćete biti otvoreniji u prihvatanju njihove dobre volje da vam pomognu?

6. Nisi uspeo

Ljudi s natprosečnom emocionalnom inteligencijom svesni su da ako je neko pogrešio, ta osoba verovatno to zna i ne treba je na to podsećati, naročito ne na tako grub način. Emocionalna inteligencija ne ruši, ona gradi.

Emocionalno inteligentni pojedinci ne ističu neuspehe, oni ulažu vreme u druge kako bi im pomogli da uče iz sopstvenih neuspeha, preoblikovali ih u privremene stanice na putu da postanu bolja verzija sebe i pomogli u tome da neuspeh ne sruši njihovo samopouzdanje.

7. To nije pravedno

Zbog ove izjava osoba koja ju je izgovorila može se činiti slabom. Emocionalna inteligencija uključuje prepoznavanje okolnosti i brzo odlučivanje da ih se promeni ili barem svesno odlučivanje da ih se vidi onakvima kakve jesu i da se ide napred.

Tvrdnje poput ove pokazatelj su beskorisne frustracije, očaja, pa čak i nezrelosti, što svakako nisu obeležja vođe s natprosečnom emocionalnom inteligencijom.

