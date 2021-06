Sedam stvari oko kojih se nikada ne treba raspravljati s roditeljima

Ako ste srećni što imate otvoren, zdrav odnos sa svojim roditeljima, možda ćete im dopustiti da budu deo baš svih aspekata vašeg života. Postoje, međutim, situacije kada njihovo mešanje u život vas i vaše porodice komplikuje stvari, umesto da vam pomaže. Ako su njihova očekivanja invazivna, čak i ako su dobronamerna, u redu je podvući crtu.

Čak i u odnosu s sopstvenim roditeljima, dobro je imati zdrave granice, a Bright Side je izdvojio neke teme o kojima nikada ne bi trebalo da se raspravljate s roditeljima.

1. Kako vaspitati svoju decu

Biti roditelj ponekad izgleda kao da živite u haosu kojem se ne nazire kraj, tako da iskusni baka i deka ponekad mogu biti spas. Ali ponekad bake i deke mogu ometati vaš roditeljski stil i aktivno se truditi da ponište sve ono što ste toliko naporno stvarali. Slušanje kritika je takođe frustrirajuće. Stilovi vaspitanja dece menjaju se iz generacije u generaciju pa bi vam njihove ideje mogle biti zastarele ili čak kontraproduktivne.

Ako želite da ih pitate za roditeljski savet, učinite to. U suprotnom, zanemarite neželjene predloge.

2. Problemi vašeg partnera

Bilo da se radi o trenutnim problemima na poslu, zdravstvenim poteškoćama ili neobičnim karakternim crtama vašeg partnera, bolje je da ih ne komentarišete s roditeljima. O tim stvarima je najbolje razgovarati s partnerom, bez prisustva roditelja.

Prekomerno deljenje detalja o životu vašeg partnera može se smatrati kršenjem njihove privatnosti. Možda ne žele da se detalji o njima dele s vašom porodicom i bolje je da ne izneverite njihovo poverenje.

3. Vaši odnosi s ostalim članovima porodice

Roditelji ne treba da kontrolišu i znaju sve detalje vaših odnosa s drugim članovima porodice, pogotovo ako među vama postoje nesuglasice. Vaš odnos s rodbinom može funkcionisati isključivo pod vašim uslovima, umesto da ga nadgledaju roditelji.

4. O stvarima o kojima nećete poslušati njihove savete

Odlučili ste da ipak postupite po svom? Nemojte im to reći. Roditelj se može osećati odbačeno ako shvati da njegovo dete nije uopšte uzelo u obzir njegov savet, nego je uradilo nešto potpuno suprotno.

5. Vaš životni stil

Postoje neki aspekti vašeg života na koje ne želite da skrenete pažnju roditelja. Možda praktikujete nezdravu ishranu ili imate nezdrav raspored spavanja ili niz romantičnih promašaja. Možda ste ljubitelj ekstremnih sportova i to je za vas to samo rutina i hobi, ali za vaše roditelje to se možda čini kao nepromišljeno i opasno ponašanje.

6. Njihove roditeljske greške

Niko nije savršen i vaši roditelji su verovatno učinili nešto što vas je povredilo u djetinjstvu. Trauma iz detinjstva može imati velik uticaj na vaš život, ali ne bi trebalo to stalno isticati pred roditeljima. Umesto toga, pohvalite ih za pozitivne stvari koje su učinili i recite im da to cenite.

7. Konflikti u vašim vezama

Svi se parovi ponekad posvađaju i to je normalno. Međutim, nije pametno odmah trčati i žaliti se roditeljima da je vaš partner pogrešio. Danas se možda svađate, sutra ćete se pomiriti i nastaviti dalje, dok vaši roditelji verovatno neće tako lako oprostiti onome ko vas je povredio. Manja svađa može pokvariti imidž koji vaš partner ima u njihovim očima zauvek. Roditelji su zaštitnički nastrojeni, zato ih nemojte uključivati u prolazne probleme s partnerom.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.