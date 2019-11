Sekunde su ga delile od sigurne smrti, a onda se desilo čudo (video)

Džon Konor, bivši železnički operater koji je unapređen u nadzornika prevoza u železničkoj kompaniji „Bay Area Rapid Transit“ u Ouklandu u Kaliforniji, u nedelju je bio na radnom mestu. Tada su kućama krenule horde navijača Rajdersa i Džonov zadak, između ostalog, bio je da pripaziti da sve prođe bez incidenata.

Taman kada se stanici približavao voz, jedan muškarac izgubio je ravnotežu i pao na šine. Džon je reagovao skoro nadljudskom brzinom i muškarca izvukao gore, verovatno i manje od sekunde od udara voza.

Konora Kalifornija sada slavi kao ‘skromnog heroja’, a on kaže da nije mogao da poveruje kada je na snimcima video koliko je voz zapravo bio blizu.

Pijani muškarac je prevezen u najbližu bolnicu na trežnjenje.

This #BART worker just saved this man from falling onto the tracks as the train was approaching! Amazing!! pic.twitter.com/RX3zD36853

— Tony Badilla (@TonyBadilla) November 4, 2019