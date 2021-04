Selidba na balkanski način: Kauč sa sedmog sprata spuštali iznad glava dece (video)

Neke predmete skoro je nemoguće uneti ili izneti iz stana stepenicama, pa se i uže u takvim situacijama može iskoristiti kao jedino rešenje. Iako je to možda najbolja opcija, pritom bi bezbednost svima trebalo da bude na prvom mestu.

Ipak, to nije bio slučaj tokom jedne selidbe u Novom Sadu. Majstori su bezbrižno trosed spuštali užetom sa sedmoga sprata, i pored toga što su se u parkiću pored same zgrade igrala deca. Mnoge građane je to opravdano naljutilo, a dodatno je zbunila informacija jedne stanarke da je kauč podizan iz delova i da je selidba mogla da se obavi i luftom.

“Postoji način kako se unosi/iznosi nameštaj u stan ili iz njega. Svi smo se ovde uselili s pomoću dva lifta, ali se očito našao neko jako ‘pametan”, napisala je na Instagramu jedna ogorčena stanarka.

