Selo duhova: Posle jednog pisma, svi meštani su iseljeni (foto)

NEKADA uspešna poljoprivredna zajednica, dom za nekoliko stotina muškaraca, žena i dece, ali nakon što su stanovnici primili zastrašujuće pismo u kojem im je naređeno da izađu za nekoliko meseci, selo Majnajd Epint u srednjem Velsu, brzo je postalo potpuno pusto.

One of my favourite places to visit in Wales – Mynydd #Epynt Renowned for its views, quietness and eeriness.

The secluded #DroversArms closed its doors in the early 1940s and a whole community forced to leave the area by the British Army, never to return pic.twitter.com/0hmJotT5wx

— Dylan's Tours of Wales (@ToursofWales) May 11, 2020