Septembar može biti magičan, izbacite ove 4 stvari iz života i privucite sreću

Septembar može biti mesec sreće i radosti, donosi jednu romantičnu atmosferu, ali i predstavlja presudan trenutak da zaronite u neke nove stvari sa početkom novog godišnjeg doba. Mnogi ga smatraju sumornim mesecom, ali uz šolju toplog čaja ili čokolade, dobre prijatelje ili zagrljaj partnera, može biti magičan.

Izbacimo neke stvari iz svog života kako bi nas sreća pratila i kako bismo iskoristili svoje potencijale.

1. Velika očekivanja – Septembar će biti mesec u kome će biti važno delovati i ostvariti svoje ciljeve. Ako su previše komplikovani, to može dovesti do velikog razočaranja i negativnih emocija, što vas sprečava da budete srećni. Da se ​​to ne bi dogodilo, važno je postaviti sebi izvodljive ciljeve i osloboditi se preteranih ambicija. Svaka visoka očekivanja će dovesti do ozbiljnih frustracija i problema u svim oblastima života. Pokušajte da gledate stvari iz realne perspektive, bez ružičastih naočara.

2. Oslobodite se pristrasnosti prema drugim ljudima – Ne idealizujte potencijalne partnere, pazite kojim ljudima poklanjate srce. Moguće je da će neki ljudi od vas zahtevati ljubav, pažnju, sredstva, energiju, a neće vam dati ništa zauzvrat. Budite iskreni i prema sebi i prema drugima. Distancirajte se od ljudi koji zrače i prenose vam negativnu energiju.

3. Osvetoljubivost – Ovog septembra nema mesta negativnim emocijama i mislima, posebno onima usmerenim na nanošenje štete drugim ljudima. Univerzum želi da u novu sezonu uđemo sa dobrotom u srcu. Oni koji će u svet doneti dobrotu i optimizam moći će mnogo brže da ostvare svoje ciljeve, jer im um neće biti ispunjen nepotrebnim mislima. Nemojte se upoređivati sa drugim ljudima, jer to sigurno neće dovesti do dobra.

4. Melanholično raspoloženje – Za mnoge ljude već u septembru počinje jesenje melanholično raspoloženje. Ne razmišljajte o prošlosti, o neuspesima i problemima. Opustite se, pokušajte na pozitivan način da posmatrate svet i videćete koliko razloga za zahvalnost postoji.

(Sensa)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.