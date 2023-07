Sigmund Frojd otkrio je tajne za srećan život: 3 surove istine koje svako mora da čuje

„Veličina vašeg identiteta određuje se veličinom problema koji je u stanju da vas izbaci iz takta.“ Ovako je govorio poznati psihijatar i osnivač psihoanalize Sigmund Frojd. Kad bismo saželi sve njegove smernice za srećan život, mogli bismo izdvojiti 3 surove istine koje možda nije lako usvojiti, ali zato mogu značajno olakšati život svakom čoveku, prenosi Sensa.mondo.rs

1. Život svakoga udara bez razlike

„Život je niz problema, nakon čega slede trenuci smirenosti i opuštenosti. “ – rekao je Frojd. „Teški trenuci deo su sveta u kojem živimo. Da li bi znali šta je lepo vreme bez ružnoga? Bismo li bez pokvarenosti znali šta je iskrenost? Sve na svetu je dvojno i ima svoj par: radost i tuga, život i smrt, pobede i porazi. Naši životi su ispunjeni ovim, i za svaki udarac čovek ima svoj odgovor – ne treba se plašiti nevolja, bez obzira na to kakve bile. Sve je sklono promenama.“

2. Nema svaki život precizan smisao, ali svako ga može pronaći

Kada su Frojda pitali šta je smisao života, rekao je: „Ni u čemu i u svemu. Izraz smisao života ne postoji i ne bi trebalo da dovodi ljude do očajanja, kako se to obično događa. Svaka osoba je slobodna da svom životu podari smisao, od proučavanja zvezda do uživanja. Malo ljudi shvata da snaga osobe leži u činjenici da se može otrgnuti od svojeg životinjskog smisla postojanja (preživljavanja) i dati smisao onome što voli.“

3. Niko vam ne može doneti sreću osim vas samih

Znate li zašto su ljudi razočarani u druge ljude? Daju im moć nad njihovim životima. „Ovo je ljubav mog života, biću srećan!“ – kažu u sedamnaestoj. „Ukrao si mi najbolje godine i uništio mi život!“ – kažu nešto kasnije. To je zato što smo navikli da drugima dajemo moć nad svojim životima. „Ceo život sam posvetio deci, ali ona su sad otišla i ne posećuju me“, „Prijatelji su se okrenuli protiv mene!“ – kažemo. Iz nekog razloga mislimo da će nam neko pomoći da živimo srećnije i sigurno smo razočarani.“

„Ne žudimo za istinom o svojim životima, već želimo iluziju da nam neko ili nešto može to poboljšati: vreme, ljudi, političari – bilo što osim nas samih! Stalno smo zahtevni i toliko smo ljuti na druge, ali nikada na sebe. Vreme je da ljudi shvate da treba da prestanu s prepuštanjem svog raspoloženja i života u ruke onima koji se ne snalaze sami sa sobom. Mi nismo polovine, mi smo integralne celine po prirodi! Ako se osećate kao ‘polovina’ – to je samo znak da morate samog sebe učiniti celovitom osobom.“ – govorio je Frojd.

