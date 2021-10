Signali koji pokazuju da vas svekrva potajno mrzi

Sve žene bi volele da imaju topao, blizak odnos sa svekrvom, ali to ponekad nije tako. Odnosi u životu ne zavise samo od jedne dobronamerne strane, već je važno da i druga bude spremna na kompromise i bliskost, što nije uvek slučaj.

Možda između vas postoji neka nesuglasica ili svađa, ali šta ako imate utisak da vas svekrva jednostavno ne voli, iako joj ništa niste uradili? Ovo su signali koji pokazuju da je tako.

Pokazali ste neku nesigurnost ili prigovorili sebi, i sada nikako ne želi to da pusti u zaborav, već stalno pominje? Nije dobro, ljudi koji vas teraju da se stalno bavite nečim neprijatnim i udaraju na vaše samopouzdanje, nikako vas ne vole.

Ogovara vas? Slučajno saznajete da ste tema razgovora, koji nije baš prijatan, pomenula je „slučajno“ nešto što ste joj rekli, rekla nešto što uopšte nije tačno? Imate problem.

„Zaboravlja“ vas – zakazano je neko druženje, okupljanje, a vi ste sasvim slučajno poslednja osoba koja za to saznaje i stavljeni ste u neprijatnu situaciju da nemate dovoljno vremena da se spremite.

Pokušava da vas promeni! Ovo je čest problem i ne mora uvek da znači da vas neko ne voli, jednostavno nekad ljudi ne mogu protiv sebe. Ali ako insistira da vam nešto zamera i stalno zahteva od vas da to promenite, zapamtite da niko nema pravo na to, pa ni članovi „pridružene“ porodice, prenosi Mondo.

Ne zanimate je, nimalo… Žene se često žale da im se svekrva previše meša u život, ali postoje i slučajevi kada joj je „snajka“ jednostavno nebitna. O njoj se ne priča i ne razmišlja, kao da ne postoji. Ovo je podmuklo jer ste vi, sviđalo se to njoj ili ne, deo njenog života.

Porodični terapeuti savetuju da zapamtite da nikada samo do vas ne zavisi da li će nas neko voleti ili ne. Ono na šta možemo da utičemo je kako ćemo se nositi s tim. Pokušajte da iskreno pričate s njom i kažete joj da želite bliži odnos, ako ga zaista želite. Uvek budite dostojanstveni, pristojni i ne pokazujte da vam to smeta, jer oni koji se trude da nas žaokama povrede, najviše uživaju u tome kada vide da su uspeli. I ne treba im dati to „zadovoljstvo“.

