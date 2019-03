Niste znali da BAŠ ovu osobinu imaju svi milioneri?

Pitate li se koja je formula za sticanje bogatstva? Šta je ono što poseduju bogati ljudi? Sara Stenli Falou iz instituta Affluent Market kaže da je to život u kući koja ne košta mnogo. Sara je intervjuisala 600 američkih milionera za svoju knjigu „The Next Millionaire Next Door: Enduring Strategies for Building Wealth“.

Otkrila je da nijedan činilac ne igra toliku ulogu u akumuliranju novca kao onaj gde odlučite da živite. Većina milionera koje je proučavala ne poseduje dom koji vredi više od 5 posto njihove ukupne neto vrednosti.

Čak i neki visokoprofilisani, ultrabogati ljudi poput Marka Zakerberga i Serene Vilijiams kupili su kuće daleko ispod njihovih stvarnih mogućnosti.

Ako živite u skupoj kući, u bogatom komšiluku, veća je verovatnoća da ćete preuzeti potrošačke navike svojih komšija i manje je verovatno da ćete akumulirati bogatstvo kroz to vreme.

Na primer, Mark Zakerberg živi u kući koji vredi oko 0.01% njegovog ukupnog bogatstva. On je svoj dom u Palo Altu platio oko 7 miliona dolara. Ako uporedite to sa njegovim bogatstvom koje se procenjuje na 62,9 milijardi dolara – to i nije preteran iznos.

Evan Špigel, osnivač Snepčeta, svoj dom u L.A.-u koji deli s manekenkom Mirandom Ker platio oko 12 miliona dolara. Njegovo bogatstvo se procenjuje na oko 2,2 milijarde dolara.

Serena Vilijams kupila je kuću 2017. godine, za oko 6,7 milioona dolara. Njena neto vrednost je oko 180 miliona dolara.