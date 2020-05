Skandal: Muž snimio ženinu aferu s slavnim fudbalerom u hotelskoj sobi (video)

Ćiprijan Marika, rumunski napadač koji je tokom bogate karijere branio boje bukureštanskog Dinama, Šahtara, Štutgarta, Šalkea, Getafea, Konyaspora i Steaue, našao se u središtu skandala otkako je otkriveno da je posle karijere na terenu prešao na „čuvanje“ tuđih žena po hotelima, a za tu aktivnost nije mu bila potrebna odeća.

U preljubu ga je glavom i bradom uhvatio suprug neverne žene, Florin Muntan, a zapis je sada stigao i do medija iako je nastao još u septembru 2019. godine u Klužu.

Na snimku se vidi kako muž dolazi do jedne hotelske sobe, a vrata mu otvara zbunjeni fudbaler go do pasa, samo u peškiru. Muž i ljubavnik neko vreme vode raspravu u hodniku, pri čemu Muntan ponavlja da želi da razgovara sa svojom ženom, a u jednom trenutku pita fudbalera da li je imao dobar seks sa njegovom ženom i dodaje kako su ljubavnici četiri sata proveli u sobi, te priznao da ni on ne može toliko da izdrži. Marika na kraju odlazi niz hodnik, a iz sobe se konačno pojavila obučena supruga.

Rumunski mediji navode da je Marika imao aferu sa Anom Muntan, majkom dvoje dece koja se nedavno prijavila na takmičenje za najlepše gospođe, pa otkriveno je da je bračni par Muntan i fudbaler do nesrećnoga trenutka bili porodični prijatelji.

Tamošnji portali svemu dodaju da je Muntan dragoj aferu oprostio i nastavio da živi sa njom u braku, međutim ostalo je nejasno ko je video plasirao na društvene mreže i zašto, s obzirom na to da je osam meseci stajao arhiviran u telefonu.

Florin Muntan inače je bivši košarkaš, i sin bivšeg direktora Transgaza, državne kompanije koja je tehnički operator nacionalnoga sistema za prenos prirodnog gasa u Rumuniji.