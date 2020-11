Skandal: Novinar masturbirao tokom video-sastanka sa kolegama

Sada već bivši novinar Njujorkera Džefri Tubin dobio je otkaz u tom listu zbog nedavnog neprimerenog ponašanja prilikom video-poziva sa kolegama.

On je na svom nalogu na Tviteru potvrdio ovu vest.

„Dobio sam otkaz u Njujorkeru posle 27 godina. Uvek ću voleti ovaj časopis, nedostajaće mi kolege i rado ću čitati njihove tekstove“, napisao je Tubin.

Njujorker je u saopštenju naveo da je, nakon istrage video-snimka, odlučeno da otpuste Tubina.

Podsetimo, prošlog meseca Džefri Tubin bio je suspendovan jer je masturbirao pred kolegama tokom video-sastanka.

Tubin, koji je inače i komentator za CNN, tada se izvinio i rekao kako nije ni znao da mu je kamera uključena, kao i da je u pitanju „sramna, glupa greška“.

I was fired today by @NewYorker after 27 years as a Staff Writer. I will always love the magazine, will miss my colleagues, and will look forward to reading their work.

— Jeffrey Toobin (@JeffreyToobin) November 11, 2020