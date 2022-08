Skandalozni snimak krštenja koji je šokirao svet: Potez sveštenika je jeziv, a reakcija oca još gora

Situacija koja se desila prilikom krštenja jednog dečaka razbesnela je Tviter zajednicu, ali i mnoge ljude koji su preko pomenute društvene mreže pogledali ovaj sporni snimak.

A sporan je zbog mnogih neprimerenih, bezočnih, nedopustivih postupaka 89-godišnjeg francuskog sveštenika koji je obavljao svečani čin uvođenja malenog bića u hrišćanstvo. Otac se suzdržavao do jednog trenutka, a onda je akumulirani bes morao da eskalira. Sve se odigralo 2018. u Francuskoj, a snimak je sada ponovo postao viralan na društvenim mrežama, piše Blic Žena.

Naime, dok je trajao obred, dečak je, kao i većina beba i male dece, plakao i od plača se zacenio. Ipak, sveštenik je sebi dao za pravo da demonstrira silu nad mališanom, pa mu je u dva navrata udario šamar. Potom ga je hvatao za vrat, a onda grlio i ljubio u glavu – skandalozno postupanje.

Kuma nije reagovala. Možda od šoka. Tek na kraju je pokušala da pomeri ruku sveštenika. Otac se suzdržavao, a ona kraju mu je dosta mučenja, pa je poželelo da izvuče svoje dete iz ralja agresivca, koji nije želeo voljno da dete preda roditelju.

Sve u svemu, jedno krštenje i crkveni obred se pretvorio u rijaliti igricu, a razumljivo je da su zbog toga ljudi bili van sebe od besa stavljajući sebe i svoje dete u tu situaciju.

„Da mački uradi ovo, bez ruku bi šetao, ne detetu“, „Krstim se i tresem se“, „Pa, nije on sam Bog, čovek je, ne znam kako se ovaj otac suzdržao, ja bih ga izvukao napolje, pa bi me upamtio“, „Taman da je papa, izuo bih ga iz cipela“, samo je kap u moru pristiglih komentara ispod snimka, a mi smo izvukli jedne od blažih, s obzirom na to koliki bes je događaj izazvao u ljudima, a koji su oni iskalili u oštrom komentarisanju.

U svakom slučaju – postupak je za svaku osudu, a sveštenik je nakon ovog incidenta suspendovan.

