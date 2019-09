Skinula je jedna od najlepših sportistkinja sveta i pokazala zanimljiv detalj na telu (foto)

View this post on Instagram

Vsem privet, druzья! Segodnя hoču Vam rasskazatь o našem sportivnom proekte «Kolibri». Osnovnaя celь proekta – pomočь roditelяm vospitatь pokolenie zdorovыh i uverennыh v sebe deteй, kotorыe tak že, kak i mы, budut vlюblenы v sport. Mы uverenы v tom, čto эto očenь važnaя zadača, realizaciя kotoroй obespečit aktivnoe razvitie podrastaющego pokoleniя v našeй strane. Na dannый moment proekt aktivno funkcioniruet na territorii Respubliki Tatarstan i sleduющim эtapom dlя nas яvlяetsя rasširenie ego deяtelьnosti na vsю Rossiю. Я priglašaю Vas prisoedinitьsя k nam i sovmestno realizovыvatь proekt v Vašem regione. Vsю podrobnuю informaciю o tom, kak statь častью našeй komandы Vы možete uznatь, pereйdя v akkaunt i napisav v Direct: @gimcolibri