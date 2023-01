Skoro svi prave ovu grešku kad pune mobilni telefon, a ne znaju da tako skraćuju životni vek baterije

Pravilno održavanje mobilnog telefona je neophodno za duži vek trajanja baterije.

Jedna od najvažnijih stvari je da znate kako da ga pravilno napunite, ali ove stvari morate da izbegavate, prenosi Pinkvilla.

Ovo su najčešće greške koje ljudi prave sa mobilnim telefonima i tako im skraćuju životni vek.

Ostavljanje punjača u utičnici

Punjač ostavljen u utičnici ne samo da dovodi do većih računa za struju, već je i veoma opasan. Transformator oslobađa toplotu i nagomilavanje toplote može dovesti do požara ili kratkog spoja u transformatoru koji može izazvati požar.

Pražnjenje baterije do kraja i punjenje do 100 odsto

Baterije u mobilnim telefonima su napravljene na bazi litijuma i rade u ciklusima punjenja. Ako pustite da se baterija polako isprazni do kraja, polako uništavate svoj uređaj. Takođe ne bi trebalo da punite do 100 odsto, niti da ostavljate telefon na punjaču duže od toga. Punjenje do kraja zapravo skraćuje životni vek zbog određenog broja ciklusa punjenja. Osim toga, ostavljanje mobilnog telefona na punjaču preko noći dovodi do većeg računa za struju, remećenja ciklusa punjenja i pregrevanja uređaja.

Korišćenje mobilnog telefona tokom punjenja

Pražnjenje baterije tokom punjenja dovodi do velikog opterećenja baterije. Ako treba da uradite nešto na svom mobilnom telefonu, uklonite ga sa punjača, a kada završite, vratite ga na punjač.

Korišćenje različitih punjača

Kada kupite novi mobilni telefon, uz njega dobijate i odgovarajući punjač. Zato ga uvek koristite, a ne druge punjače koji su vam dostupni. Jačina punjenja je različita za svaki punjač i mobilni telefon i važno je da se uvek puni odgovarajućom snagom. Međutim, uvek je bolje koristiti utičnicu za punjenje nego druge uređaje, kao što je laptop.

