Slavni kuvar Gordon Remzi upozorava: Evo šta nikada ne smete naručivati u restoranima

Slavni kuvar, Gordon Remzi, napravio je popriličnu karijeru istražujući posrnule restorane i otkrivajući sve njihove tajne i nedostatke. Za to vreme video i probao skoro sva jela pod suncem, od bujabesa do blanmanža i kiša do kinoe.

Takođe je proveo neko vreme pržeći neke od neobičnijih pokušaja kuvanja popularnih jela, iako je nekoliko njegovih kreacija takođe bilo na meti kritika zbog načina na koji izgledaju.

Srećom, to znači da je razvio dobar osećaj za jednu stvar koju možete dobiti u skoro svakom restoranu, a koje se treba kloniti. Ne govorimo o stvarima kao što je kolonija pacova koja napada ostavu ili zalihe povrća koje su više plesan nego hrana, ovo je nešto što ćete verovatno susresti u običnom restoranu.

Male tajne velikog majstora

Remzi je pričao za Dejli Mejl o svoja tri zlatna pravila za jelo u restoranu, govoreći gostima da treba da budu oprezni s bilo kojim mestom koje se „sumnjivo hvali“ kvalitetom njihove hrane.

Modne reči kao što su ‘poznat’ ili ‘najbolji u zemlji’ bez ikakvih daljih dokaza koji bi ih poduprli znak su uzbune za slavnog kuvara jer ga to uvek tera da se zapita: „Ko je to rekao? Ko je tako nazvao restoran?“

Evo na šta treba paziti

Remzijev glavni savet odnosio se na jedno jelo koje ne biste smeli da odaberete kada vam konobar priđe i zatraži da naručite. Ispostavilo se da je dotično jelo skoro sve što nije na meniju posebnih ponuda, naročito ako se čini da tamo ima puno opcija.

Rekao je: „Posebna jela su tu da nestanu tokom večeri. Kad nabroje 10 specijaliteta koji nisu posebni.“

Ovo nije prvi put da je Remzi upozorio goste da se odluče za posebna jela u restoranu, jer on ima i poseban problem s nekim mestima koja prave supe i jela dana.

Kuvar je prethodno rekao da ako želite da idete da jedete supu treba konobara da pitate šta su juče posluživali, a ako je bilo isto, možda ste u situaciji tipa supa nedelje ili meseca.

On zapravo ima još jedan savet za vas ako jedete romantičnu večeru u restoranu, i preporučuje da zapravo rezervišete sto za tri osobe jer time smanjujete svoje šanse da ‘zaglavite u uglu’, prenosi Klik.hr.

