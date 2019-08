Slavni pevač brani Harija i Megan: Ja sam im platio putovanje privatnim avionom (foto)

Britanski muzičar Elton Džon stao je u odbranu vojvode i vojvotkinje od Saseksa, Harija i Megan, napisavši na Tviteru da je duboko uznemiren „Iskrivljenim i zlonamernim“ izveštavanjem medija o nedavnom putovanju bračnog para sa bebom Arčijem u Nicu u Francuskoj.

I am deeply distressed by today’s distorted and malicious account in the press surrounding the Duke and Duchess of Sussex’s private stay at my home in Nice last week. pic.twitter.com/WjVRDSMX0z

— Elton John (@eltonofficial) August 19, 2019