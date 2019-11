Slavoljub je legenda ‘Slagalice’, a evo kako izgleda danas (video)

Slavoljub Petrović je sigurno jedan od najpoznatijih takmičara kviza „Slagalica“, kog Srbija najviše pamti po reči „ćivot“ i dva učešća u kojima je imao 0 i minus 5 poena.

Slavoljub se nedavno u emisiji „Šta bi posle? Flešbek“ prisetio svog neslavnog učešća u „Slagalici“ i priznao da bi se ponovo prijavio za najpopularniji kviz.

– Prijavili su me kolege iz Distribucije. Rekao sam im da pozovu urednika Slagalice da vidimo šta ćemo – rekao je Slavoljub. – To ti je trema. Dinamika, trka sa vremenom. Dve starije žene su insistirale da odustanem, da se ne takmičim, ali sam im rekao da je to moja stvar.

Otkrivena je takođe i velika tajna da je Petrović bio zaljubljen u tadašnju voditeljku Danijelu Pantić, kojoj je pisao po jedno pismo svakog dana.

Slavoljubova majka danas, petnaest godina posle, tvrdi da i dalje nije gledala nastup Slavoljuba u kvizu.

Iako je na kraju prve emisije imao „pozitivnu nulu“, kako je sam rekao, a u drugoj negativnih 5 poena, Slavoljub je pokupio simpatije publike, iako nije znao odgovore na neka jednostavna pitanja, poput iz kog filma je replika „Šta će biti s kućom?“

Njegovo učešće i danas se prepričava, a ko zna, možda ćemo ga uskoro ponovo gledati u Slagalici.