Slomiće vam srce: Bebu na kolicima odvoze na operaciju doniranja organa (video)

Koralin Sobolnik se razbolela 17. aprila i dva dana kasnije stigla je u bolnicu gde su lekari otkrili da ima problema sa disanjem. Zarazila se humanim parainfluenza virusom.

Dvogodišnjakinja se pet dana borila s virusom, a zbog komplikacija je doživela tri srčana udara. Lekari su morali da proglase moždanu smrt.

Ova smrt nastaje zbog oštećenja središta i aktivacijskih sistema smeštenih u moždanom stablu, koji kontrolišu vitalne funkcije (disanje, krvni pritisak i održavanje svesti). Kod sigurne dijagnoze moždane smrti odustaje se od daljih pokušaja reanimacije, a bolesnikovo telo može postati donor.

Tako su organi Koraline uspeli da spasu tri osobe. Srce je otišlo jednogodišnjem dečaku, a jetra jednogodišnjoj devojčici, a bubrezi su donirani 41-godišnjoj ženi.

Na umrlici malene devojčice, koja je rođena 18. jula 2017. pisalo je: Kolarin je bila nestašna. Krala je Barbiku svojoj starijoj sestri… Obožavala je da vreme provodi na otvorenom, duva balone, trči za zmajevima i psima. Obožavala je kupke, svoje čizme (i tuđe u koje je mogla stati), ali i da sluša pesmu “Baby Shark“! Bila je divna devojčica koja je obožavala da ljubi druge i imala zarazan osmeh.“

Na snimku koji se pojavio na internetu vidi se kako devojčicu odvode na kolicima u bolnici, a majka Megan je ljubi i govori: „Spasićeš tri života. Voleću te zauvek.“

Heartbreaking moment mother wheels her brain dead baby daughter to donate her organs: Coralynn Sobolik, of Iowa, who was 22 months old, was taken into surgery on April 29. Staff lined the hospital singing Amazing Grace in the viral Facebook video. https://t.co/vSloAHgwBl pic.twitter.com/eB7S30Yx4a

— RushReads (@RushReads) May 22, 2019