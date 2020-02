Snimak zlostavljanog dečaka šokirao i ujedinio svet: „Tu smo za tebe mali prijatelju“ (video)

Zbog zlostavljanja vršnjaka devetogodišnji Kvaden Bejls jeca na zadnjem sedištu maminog automobila.

– Daj mi nož, želim da se ubijem – govori neutešni dječak s dvarfizmom.

Prizori su to koji su obišli svijet i šokirali mnoge. Snimila ih je njegova majka Jaraka iz Kvinslanda i objavila na Facebooku kako bi pokazala posledice nasilja. Na videu se može čuti njeno priznanje da je Kvaden već pokušao oduzeti sebi život.

– Ovo je posledica nasilja. Možete li, molim vas, edukovati svoju decu, svoje porodice, svoje prijatelje – govori ona.

Kvadenu je dijagnostikovan ahondroplazija-dvarfizam, poremećaj rasta kostiju, zbog čega on ima normalnu veličinu torza, a znatno kraće udove od proseka. Prošao je kroz brojne operacije zbog toga, piše BBC.

The Indigenous #NRLAllStars are behind you Quaden! 👊🏽❤️ pic.twitter.com/52RLy8SrSd

— NRL (@NRL) February 20, 2020