Snimljen meteor od 2 metra! (video)

Na vedrom nebu nad Portorikom

Meteor se usred dana pojavio na vedrom nebu nad Portorikom, zadivivši neke i uznemirivši druge na tom ostrvu koje več dve nedelje svakodnevno pogađaju zemljotresi.

Sjajnu plamteću kuglu snimile su sigurnosne kamere, a ljudi su je slikali.

Here it is: what appears to be a meteor soaring above Puerto Rico. https://t.co/dFzPnKP0t2

— David Begnaud (@DavidBegnaud) January 17, 2020