Snimljeno je: Evo šta se dešava sa srcem muškarca u trenutku prosidbe

Muškarac je nosio monitor otkucaja srca u trenutku prosidbe svoje devojke u Rimu. Njihovo putovanje od šetnje do prosidbe trajalo je oko 40 minuta, ali je u videu skraćeno na 90 sekundi.

Emotivni ringišpil kroz koji prođe svaki muškarac pre nego što klekne pred devojkom, razumeju samo oni koji su prošli kroz isto, ali one koje to ne znaju, kao i žene koje ne mogu da znaju šta se dešava u srcu njihovog izabranika, sada se pojavio video koji to može da im pokaže.

Otkucaji srca su se kretali od 80 do 90 dok su šetali zajedno. Kupili su sladoled i on se malo smirio. Otkucaji njegovog srca su tada pali na oko 80 u minuti. Znao je da se bliži trenutak prosidbe i njegovo srce je ponovo počelo brže da kuca.

U vreme neposredno pre prosidbe, kada je u glavi ponavljao reči, njegov puls je dostigao vrhunac – 130 u minuti. Postavio je pitanje, a u trenutku prosidbe srce mu je i dalje lupalo – oko 112-115 otkucaja u minuti. Čim je rekla „da“, njegovo srce je još malo zatreperilo, a onda je otkucaj naglo usporio.

Osećao je olakšanje, sreću i smirenost. Srce je kucalo 81 put u minutu ubrzo nakon što su seli na klupu.

(Srbija Danas)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.