Šok račun iz Grčke: Pretili joj policijom jer nije htela da plati 600 evra za ovo

Turisti su papreno platili skromni ručak na mondenskom ostrvu Mikonos.

Amerikanka i njena ćerka tvrde su da su ih prevarili u restoranu DK Oyster na Mikonosu – naplatili su im skoro 600 evra za dve krabe i dva koktela.

IN OTHER COUNTRIES IT IS MORE EXPENSIVE

COME WITHOUT FEAR TO MYKONOS

