Šokantan snimak: Zmija iskočila iz rafa u samoposluzi ispred kupaca (video)

Otprilike tri metra dugačka zmija izletela je iznenada sa jedne police u trgovačkom centu Vulvorts u severozapadnom predgrađu Sidneja.

Zmija je po svemu sudeći neko vreme bila udobno smeštena među začinima, ali kada joj je dosadilo da odmara, izletela je ispred kupaca.

Prizor je sa telefonom zabeležila Hilari Li, kojoj nije palo napamet od toga pravi dramu. Svakako, uskoro joj se pridružila i 25-godišnja Helena Alati, koja je, baš poput mnogih Australijanaca, navika da se zmije svuda pojavljuju.

„Skoro mi se zabila u lice dok sam tražila začine. Gledala je pravo u mene sve vreme, baš kao da je govorila: ‘Možete li me izvesti napolje, molim vas?“, rekla je Alati za tamošnje medije.

Zmiju je na kraju sklonila jedna volonterka, pa svemu tome dodala da uopšte nije bila agresivna. Bez problema je stavila u vreću i pustila u prirodu.

Dijamantni pitoni inače nisu opasni po ljude, barem ne u smislu da nekoga moguda otruju. Znaju da ugrizu i taj deo može biti vrlo bolan, ali ne predstavljaju neku zabrinjavajuću pretnju.

A sneaky snake has been spotted doing some essential shopping in Sydney. 🐍

The python gave shoppers a fright, slithering around the spices at a Woolworths at Glenorie.

The reptile was eventually removed by a snake catcher. #9News pic.twitter.com/42T3zaUngT

— 9News Australia (@9NewsAUS) August 17, 2021