Šokantni snimci sina „kralja nafte“ koji sa 320 km/h divlja putevima (video)

Bahati biznismen Marinko Zovko (34), koji je uhapšen zbog vožnje od čak 245 kilometara na sat po auto-putu Šid-Beograd, po društvenim mrežama često je objavljivao snimke bahate vožnje svojim skupim kolima.

U celom regionu poznat je po tome što je policiju izazivao da ga „uhvati, ako može“. To se dogodilo više puta, a poslednji pre nekoliko dana baš u Srbiji.

Zovka je patrola policije zaustavila kod Sremske Mitrovice, a sudija za prekršaje u ovom gradu ga je po kratkom postupku poslao 30 dana u zatvor uz novčanu kaznu od 120.000 dinara i oduzimanje dozvole na devet meseci.

Ovaj muškarac je inače poznat po divljanju na putevima širom regiona, a „proslavio“ se 2006. godine kada je „mercedes brabusom“ deonicu dugu 191 kilometar od Zagreba do Slavonskog Broda prešao za samo 28 minuta?! On je tada za lokalne medije rekao da je kupio „novi automobil“ i da je morao da ga „nagazi“.

– Svaki dan vozim iz Zagreba prema Brodu. Pre dva meseca kupio sam novi „Brabus“ od 500 konjskih snaga i V8 motorom. Odlučio sam da ga “nagazim” i od naplatnih kućica u Zagrebu do naplatnih kućica u Slavonskom Brodu stigao sam za manje od pola sata. Vozio sam 320 kilometara na sat, što sam snimio kamerom na telefonu, međutim, slike sam već izbrisao – rekao je svojevremeno Marinko Zovko.

On je bio toliko ponosan na ovaj podvig da je jednim dnevnim novinama poslao sliku brzinometra na zastrašujućoj brzini. Policija ga do tada nije uhvatila, a on je rekao da ako do toga dođe, da će pošteno platiti kaznu

– Ako uspeju da me ulove platiću kaznu i policajcima predati vozačku. Kažem, ako uspeju – rekao je Zovko tada.

Od tada na Jutjubu postoji nekoliko video snimaka na kojima se vidi da Zovka zaustavi policija, kao i da mu napiše kaznu, ali njega to nije smirilo.

Na jednom od snimaka vidi se kako nakon što plati kaznu zbog ludačke vožnje, vraća se u svoj automobil i nagazi na gas uz komentar:

– Sad mogu da vozim koliko hoću. Kad platiš kaznu, onda možeš koliko hoćeš da ideš, onda ti više ne brane – rekao je Zovko.