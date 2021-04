4 godine proveo zarobljen na pustom brodu, plivao do obale za hranu (video)

Sirijski mornar Muhamed Ajša, koji je bio primoran da 4 godine živi na napuštenom brodu, konačno je oslobođen. Zbog pravne zavrzlame brod na kome se nalazio zadržale su egipatske vlasti još 2017. godine.

Naloženo mu je da ostane na „MV Amanu“ u blizini Sueckog kanala, kao glavni oficir, jer su mu istekli sertifikati o bezbednosti. Libanski najamnici broda su odbili da plate za gorivo, a bahreinski vlasnici su bili u finansijskim problemima tako da se Ajša našao u velikim mukama.

Posada je otišla, a Ajšu je sud proglasio zakonskim „starateljem“ broda, međutim, nijednom mu nije rečeno šta to zapravo znači i tek kasnije je saznao da mora da ostane na njemu. Tu je na kraju proveo godine.

„Noću je kao da ste u kovčegu. Ne možete ništa da vidite ni da čujete“, objasnio je. Jedne večeri oluja je odnela sidro, pa je „Aman“ otplovio oko 6 kilometara dalje dok se nije zaustavio blizu obale.

Ajša je mogao sa broda da siđe samo kako bi otplivao do obale po hranu. Svakih nekoliko dana odlazio po namirnice i da napuni mobilni telefon.

Kako kaže, razmišljao je o samoubistvu, a u međuvremenu mu je umrla i majka.

Posle 4 godine pakla, Muhamed se konačno uputio natrag u Siriju kod svoje porodice zahvaljujući Međunarodnoj federaciji transportnih radnika. Ova organizacija je poslala jednog svog predstavnika iz Egipta da zameni Ajšu na brodu i reši ovaj spor.

Finally!!!

After 4 years, At home and with the Family again. pic.twitter.com/PDckOKvqyi

— Mohammad Aisha (@mohammad_aisha) April 23, 2021